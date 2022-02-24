https://ria.ru/20220224/nato-1774744758.html

НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении

НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении - РИА Новости, 24.02.2022

НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении

НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении по итогам заседания... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:31

2022-02-24T13:31

2022-02-24T13:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

владимир путин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе."НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию", — указывается в документе.Сообщается, что организация проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр