https://ria.ru/20220224/nato-1774744758.html
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении - РИА Новости, 24.02.2022
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении
НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении по итогам заседания... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:31
2022-02-24T13:31
2022-02-24T13:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
владимир путин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе."НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию", — указывается в документе.Сообщается, что организация проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
13:31 24.02.2022 (обновлено: 13:45 24.02.2022)
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении из-за конфликта на Украине
БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе.
"НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию", — указывается в документе.
Сообщается, что организация проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".
Ранее президент России Владимир Путин
в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Опубликовано: Дарья Буймова