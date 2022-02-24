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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nato-1774744758.html
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении - РИА Новости, 24.02.2022
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении
НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении по итогам заседания... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:31
2022-02-24T13:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
владимир путин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе."НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию", — указывается в документе.Сообщается, что организация проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, нато, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
13:31 24.02.2022 (обновлено: 13:45 24.02.2022)
 
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении

НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе.
"НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию", — указывается в документе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:33
Украина разорвала дипотношения с Россией
Сообщается, что организация проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОВладимир ПутинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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