https://ria.ru/20220224/nato-1774744666.html

НАТО назвала действия России угрожающими евроатлантической безопасности

НАТО назвала действия России угрожающими евроатлантической безопасности - РИА Новости, 24.02.2022

НАТО назвала действия России угрожающими евроатлантической безопасности

НАТО считает действия России угрожающими евроатлантической безопасности, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:31

2022-02-24T13:31

2022-02-24T13:55

россия

в мире

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владимир путин

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. НАТО считает действия России угрожающими евроатлантической безопасности, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе.Сообщается, что организация проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774748109.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, нато, ситуация в днр и лнр