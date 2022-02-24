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НАТО назвала действия России угрожающими евроатлантической безопасности
НАТО назвала действия России угрожающими евроатлантической безопасности - РИА Новости, 24.02.2022
НАТО назвала действия России угрожающими евроатлантической безопасности
НАТО считает действия России угрожающими евроатлантической безопасности, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:31
2022-02-24T13:55
россия
в мире
украина
владимир путин
донбасс
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. НАТО считает действия России угрожающими евроатлантической безопасности, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе.Сообщается, что организация проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, нато, ситуация в днр и лнр
13:31 24.02.2022 (обновлено: 13:55 24.02.2022)
 
НАТО назвала действия России угрожающими евроатлантической безопасности

НАТО назвала действия России в Донбассе угрожающими евроатлантической безопасности

© REUTERS / Ints Kalnins/File PhotoФлаг НАТО во время учений в Латвии
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Ints Kalnins/File Photo
Флаг НАТО во время учений в Латвии
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. НАТО считает действия России угрожающими евроатлантической безопасности, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе.
"НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора", - указывается в документе.
Сообщается, что организация проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:41
Премьер Нидерландов призвал к санкциям против Путина
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинДонбассНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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