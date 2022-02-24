08:23 24.02.2022 (обновлено: 08:34 24.02.2022)
НАТО проведет экстренную встречу, сообщили СМИ
AFP: НАТО проведет экстренную встречу в четверг утром из-за обострения ситуации на Украине
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Представители стран НАТО в четверг утром проведут экстренную встречу после решения РФ о военной операции в Донбассе, передает агентство Франс Пресс.
"Мы можем подтвердить, что совет послов проведет экстренное заседание сегодня утром (в четверг)", - приводит агентство заявление источника в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Филиппова