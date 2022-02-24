https://ria.ru/20220224/nato-1774625567.html
Члены НАТО встретятся из-за ситуации на Украине
Члены НАТО встретятся из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Члены НАТО встретятся из-за ситуации на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает специальную операцию России на Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:57
2022-02-24T06:57
2022-02-24T07:06
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает специальную операцию России на Украине."Я решительно осуждаю безрассудное нападение России на Украину, что угрожает жизням множества мирных жителей. Это серьезное нарушение международного права и угроза евроатлантической безопасности. Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить возобновленную агрессию России", - написал он в Twitter.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато
06:57 24.02.2022 (обновлено: 07:06 24.02.2022)
Члены НАТО встретятся из-за ситуации на Украине
Генсек НАТО Столтенберг анонсировал встречу альянса из-за ситуации на Украине