https://ria.ru/20220224/nato-1774625567.html

Члены НАТО встретятся из-за ситуации на Украине

Члены НАТО встретятся из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Члены НАТО встретятся из-за ситуации на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает специальную операцию России на Украине. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:57

2022-02-24T06:57

2022-02-24T07:06

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обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

нато

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает специальную операцию России на Украине."Я решительно осуждаю безрассудное нападение России на Украину, что угрожает жизням множества мирных жителей. Это серьезное нарушение международного права и угроза евроатлантической безопасности. Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить возобновленную агрессию России", - написал он в Twitter.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато