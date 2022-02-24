https://ria.ru/20220224/nato-1774622879.html

Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин

Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2022

Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин

Освоение североатлантическим альянсом Украины неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:24

2022-02-24T06:24

2022-02-24T08:20

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Освоение североатлантическим альянсом Украины неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Дальнейшее расширение инфраструктуры североатлантического альянса и начавшееся освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Дело в том, что на прилегающих к нам территориях, на наших же исторических территориях создается враждебная нам антиРоссия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, сша, нато