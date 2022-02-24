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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nato-1774622879.html
Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин
Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2022
Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин
Освоение североатлантическим альянсом Украины неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:24
2022-02-24T08:20
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
сша
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Освоение североатлантическим альянсом Украины неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Дальнейшее расширение инфраструктуры североатлантического альянса и начавшееся освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Дело в том, что на прилегающих к нам территориях, на наших же исторических территориях создается враждебная нам антиРоссия", - сказал Путин.
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Севастиан Котов
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, сша, нато
06:24 24.02.2022 (обновлено: 08:20 24.02.2022)
 
Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин

Президент России Путин: освоение Украины НАТО неприемлемо

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Освоение североатлантическим альянсом Украины неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
"Дальнейшее расширение инфраструктуры североатлантического альянса и начавшееся освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Дело в том, что на прилегающих к нам территориях, на наших же исторических территориях создается враждебная нам антиРоссия", - сказал Путин.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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