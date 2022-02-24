https://ria.ru/20220224/nato-1774622879.html
Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин
Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2022
Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин
Освоение североатлантическим альянсом Украины неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:24
2022-02-24T06:24
2022-02-24T08:20
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
сша
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Освоение североатлантическим альянсом Украины неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Дальнейшее расширение инфраструктуры североатлантического альянса и начавшееся освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Дело в том, что на прилегающих к нам территориях, на наших же исторических территориях создается враждебная нам антиРоссия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, сша, нато
06:24 24.02.2022 (обновлено: 08:20 24.02.2022)
Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин
Президент России Путин: освоение Украины НАТО неприемлемо