Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС - РИА Новости, 24.02.2022
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщили представитель Минобороны... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:30
2022-02-24T14:02
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966153_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_dac7ce4127f2c513b76ad37da5fbe390.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщили представитель Минобороны России Игорь Конашенков.По его словам, бойцам ДНР и ЛНР удалось отразить агрессию и прорвать передний край эшелонированной и хорошо оборудованной обороны ВСУ. В частности, под Волновахой группировка продвинулась на три километра, а соединения возле города Счастье — на полтора."Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", — сказал он.Конашенков подчеркнул, что цель специальной военной операции, начавшейся сегодня по решению президента России Владимира Путина, — защита республик Донбасса. "Высокоточным оружием российских Вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", — добавил он.В свою очередь, украинская сторона продолжает обстрелы мирного населения в ДНР и ЛНР, есть жертвы, отметил Конашенков.Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Спустя несколько часов после начала операции в российском военном ведомстве сообщили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html
https://ria.ru/20220224/priznanie-1774715923.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966153_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_e70209946eeff8bd7646fedd465e6603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
12:30 24.02.2022 (обновлено: 14:02 24.02.2022)
 
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС

Минобороны: ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщили представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, бойцам ДНР и ЛНР удалось отразить агрессию и прорвать передний край эшелонированной и хорошо оборудованной обороны ВСУ. В частности, под Волновахой группировка продвинулась на три километра, а соединения возле города Счастье — на полтора.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:33
Украина разорвала дипотношения с Россией
"Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", — сказал он.
Конашенков подчеркнул, что цель специальной военной операции, начавшейся сегодня по решению президента России Владимира Путина, — защита республик Донбасса.
"Высокоточным оружием российских Вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", — добавил он.
В свою очередь, украинская сторона продолжает обстрелы мирного населения в ДНР и ЛНР, есть жертвы, отметил Конашенков.
Мужчины развешивают флаги ДНР на балконах жилых домов в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР
Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Спустя несколько часов после начала операции в российском военном ведомстве сообщили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала