https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html

ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС

ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС - РИА Новости, 24.02.2022

ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС

Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщили представитель Минобороны... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:30

2022-02-24T12:30

2022-02-24T14:02

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщили представитель Минобороны России Игорь Конашенков.По его словам, бойцам ДНР и ЛНР удалось отразить агрессию и прорвать передний край эшелонированной и хорошо оборудованной обороны ВСУ. В частности, под Волновахой группировка продвинулась на три километра, а соединения возле города Счастье — на полтора."Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", — сказал он.Конашенков подчеркнул, что цель специальной военной операции, начавшейся сегодня по решению президента России Владимира Путина, — защита республик Донбасса. "Высокоточным оружием российских Вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", — добавил он.В свою очередь, украинская сторона продолжает обстрелы мирного населения в ДНР и ЛНР, есть жертвы, отметил Конашенков.Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Спустя несколько часов после начала операции в российском военном ведомстве сообщили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины