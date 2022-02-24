https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС - РИА Новости, 24.02.2022
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщили представитель Минобороны... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:30
2022-02-24T12:30
2022-02-24T14:02
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщили представитель Минобороны России Игорь Конашенков.По его словам, бойцам ДНР и ЛНР удалось отразить агрессию и прорвать передний край эшелонированной и хорошо оборудованной обороны ВСУ. В частности, под Волновахой группировка продвинулась на три километра, а соединения возле города Счастье — на полтора."Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", — сказал он.Конашенков подчеркнул, что цель специальной военной операции, начавшейся сегодня по решению президента России Владимира Путина, — защита республик Донбасса. "Высокоточным оружием российских Вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", — добавил он.В свою очередь, украинская сторона продолжает обстрелы мирного населения в ДНР и ЛНР, есть жертвы, отметил Конашенков.Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Спустя несколько часов после начала операции в российском военном ведомстве сообщили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
12:30 24.02.2022 (обновлено: 14:02 24.02.2022)
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
Минобороны: ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщили представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, бойцам ДНР
и ЛНР
удалось отразить агрессию и прорвать передний край эшелонированной и хорошо оборудованной обороны ВСУ
. В частности, под Волновахой
группировка продвинулась на три километра, а соединения возле города Счастье
— на полтора.
"Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", — сказал он.
Конашенков подчеркнул, что цель специальной военной операции, начавшейся сегодня по решению президента России Владимира Путина
, — защита республик Донбасса.
"Высокоточным оружием российских Вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", — добавил он.
В свою очередь, украинская сторона продолжает обстрелы мирного населения в ДНР и ЛНР, есть жертвы, отметил Конашенков.
Утром президент России Владимир Путин
в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Спустя несколько часов после начала операции в российском военном ведомстве сообщили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Влада Копылова