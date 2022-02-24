https://ria.ru/20220224/narusheniya-1774628779.html

СММ отметила почти две тысячи случаев нарушения прекращения огня в Донбассе

СММ отметила почти две тысячи случаев нарушения прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

СММ отметила почти две тысячи случаев нарушения прекращения огня в Донбассе

За сутки Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 2 тысячи случаев нарушения прекращения огня в Донбассе, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:20

2022-02-24T07:20

2022-02-24T07:20

обострение ситуации в днр и лнр

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ООН, 24 фев – РИА Новости. За сутки Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 2 тысячи случаев нарушения прекращения огня в Донбассе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."СММ ОБСЕ зафиксировала за истекшие сутки почти 2000 случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе почти полторы тысячи взрывов. Дончане и луганчане по-прежнему вынуждены укрываться в подвалах, продолжается наплыв беженцев в Россию. Характер провокаций ВС Украины не изменился", - сказал Небензя.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия