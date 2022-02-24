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Религия
https://ria.ru/20220224/muftiy-1774667455.html
Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске
Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске - РИА Новости, 24.02.2022
Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев положительно оценил проект реконструкции исторической территории караван-сарая "Таш-Хан" в Белогорске, представленный на его встрече РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:01
2022-02-24T10:02
религия
владимир путин
россия
религия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев положительно оценил проект реконструкции исторической территории караван-сарая "Таш-Хан" в Белогорске, представленный на его встрече с главой Госкомитета по межнациональным отношениям Республики Крым Айдером Типпа и руководством города Белогорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Крым."Сохранение и возрождение данного памятника будет способствовать туристической привлекательности города, создаст благополучный климат для привлечения инвестиций. Мы понимаем, нужны деньги в проведении археологических исследований, но нам нужно всем вместе предпринять все возможные шаги для достижения цели. Тем более, 2022-й - это Год культурного наследия народов России, объявленный президентом России Владимиром Путиным", - цитирует пресс-служба муфтия.Представители власти сообщили главе ДУМ РК о том, что на территории, прилегающей к памятнику, планируется благоустройство по предложенному властями проекту.Большой или Верхний Таш-Хан по историческим источникам возведен в XV веке. Построен по велению великого визиря из рода Ширинов. Муфтий Крыма, сообщили в пресс-службе, подчеркнул, что данный объект имеет особое историческое и культурное значение для страны.
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владимир путин, россия, религия
10:01 24.02.2022 (обновлено: 10:02 24.02.2022)
 

Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкНациональный съезд крымских татар в Бахчисарае
Национальный съезд крымских татар в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев положительно оценил проект реконструкции исторической территории караван-сарая "Таш-Хан" в Белогорске, представленный на его встрече с главой Госкомитета по межнациональным отношениям Республики Крым Айдером Типпа и руководством города Белогорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Крым.
"Сохранение и возрождение данного памятника будет способствовать туристической привлекательности города, создаст благополучный климат для привлечения инвестиций. Мы понимаем, нужны деньги в проведении археологических исследований, но нам нужно всем вместе предпринять все возможные шаги для достижения цели. Тем более, 2022-й - это Год культурного наследия народов России, объявленный президентом России Владимиром Путиным", - цитирует пресс-служба муфтия.
Представители власти сообщили главе ДУМ РК о том, что на территории, прилегающей к памятнику, планируется благоустройство по предложенному властями проекту.
Большой или Верхний Таш-Хан по историческим источникам возведен в XV веке. Построен по велению великого визиря из рода Ширинов. Муфтий Крыма, сообщили в пресс-службе, подчеркнул, что данный объект имеет особое историческое и культурное значение для страны.
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
10 февраля, 19:47Туризм
Ханский дворец в Крыму, закрывавшийся из-за трещины, снова ждет туристов
Опубликовано: Никита Бизин
 
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