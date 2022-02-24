https://ria.ru/20220224/muftiy-1774667455.html
Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске
Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске - РИА Новости, 24.02.2022
Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев положительно оценил проект реконструкции исторической территории караван-сарая "Таш-Хан" в Белогорске, представленный на его встрече РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:01
2022-02-24T10:01
2022-02-24T10:02
религия
владимир путин
россия
религия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев положительно оценил проект реконструкции исторической территории караван-сарая "Таш-Хан" в Белогорске, представленный на его встрече с главой Госкомитета по межнациональным отношениям Республики Крым Айдером Типпа и руководством города Белогорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Крым."Сохранение и возрождение данного памятника будет способствовать туристической привлекательности города, создаст благополучный климат для привлечения инвестиций. Мы понимаем, нужны деньги в проведении археологических исследований, но нам нужно всем вместе предпринять все возможные шаги для достижения цели. Тем более, 2022-й - это Год культурного наследия народов России, объявленный президентом России Владимиром Путиным", - цитирует пресс-служба муфтия.Представители власти сообщили главе ДУМ РК о том, что на территории, прилегающей к памятнику, планируется благоустройство по предложенному властями проекту.Большой или Верхний Таш-Хан по историческим источникам возведен в XV веке. Построен по велению великого визиря из рода Ширинов. Муфтий Крыма, сообщили в пресс-службе, подчеркнул, что данный объект имеет особое историческое и культурное значение для страны.
https://ria.ru/20220210/krym-1772156821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, религия
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев положительно оценил проект реконструкции исторической территории караван-сарая "Таш-Хан" в Белогорске, представленный на его встрече с главой Госкомитета по межнациональным отношениям Республики Крым Айдером Типпа и руководством города Белогорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Крым.
"Сохранение и возрождение данного памятника будет способствовать туристической привлекательности города, создаст благополучный климат для привлечения инвестиций. Мы понимаем, нужны деньги в проведении археологических исследований, но нам нужно всем вместе предпринять все возможные шаги для достижения цели. Тем более, 2022-й - это Год культурного наследия народов России
, объявленный президентом России Владимиром Путиным
", - цитирует пресс-служба муфтия.
Представители власти сообщили главе ДУМ РК о том, что на территории, прилегающей к памятнику, планируется благоустройство по предложенному властями проекту.
Большой или Верхний Таш-Хан по историческим источникам возведен в XV веке. Построен по велению великого визиря из рода Ширинов. Муфтий Крыма, сообщили в пресс-службе, подчеркнул, что данный объект имеет особое историческое и культурное значение для страны.
Опубликовано: Никита Бизин