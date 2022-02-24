https://ria.ru/20220224/muftiy-1774667455.html

Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске

Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске - РИА Новости, 24.02.2022

Муфтий Крыма оценил реконструкцию исламского памятника в Белогорске

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев положительно оценил проект реконструкции исторической территории караван-сарая "Таш-Хан" в Белогорске, представленный на его встрече РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:01

2022-02-24T10:01

2022-02-24T10:02

религия

владимир путин

россия

религия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев положительно оценил проект реконструкции исторической территории караван-сарая "Таш-Хан" в Белогорске, представленный на его встрече с главой Госкомитета по межнациональным отношениям Республики Крым Айдером Типпа и руководством города Белогорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Крым."Сохранение и возрождение данного памятника будет способствовать туристической привлекательности города, создаст благополучный климат для привлечения инвестиций. Мы понимаем, нужны деньги в проведении археологических исследований, но нам нужно всем вместе предпринять все возможные шаги для достижения цели. Тем более, 2022-й - это Год культурного наследия народов России, объявленный президентом России Владимиром Путиным", - цитирует пресс-служба муфтия.Представители власти сообщили главе ДУМ РК о том, что на территории, прилегающей к памятнику, планируется благоустройство по предложенному властями проекту.Большой или Верхний Таш-Хан по историческим источникам возведен в XV веке. Построен по велению великого визиря из рода Ширинов. Муфтий Крыма, сообщили в пресс-службе, подчеркнул, что данный объект имеет особое историческое и культурное значение для страны.

https://ria.ru/20220210/krym-1772156821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир путин, россия, религия