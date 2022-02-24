https://ria.ru/20220224/morozhenoe-1774749255.html
Из Пермского края отправлено в Китай 17 тонн мороженого
Из Пермского края отправлено в Китай 17 тонн мороженого - РИА Новости, 24.02.2022
Из Пермского края отправлено в Китай 17 тонн мороженого
Из Перми в Китай на этой неделе отправляется крупная партия мороженого, пишет портал Chitaitext.ru. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:53
2022-02-24T13:53
2022-02-24T13:53
россия-китай: главное
китай
пермский край
мороженое
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МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Из Перми в Китай на этой неделе отправляется крупная партия мороженого, пишет портал Chitaitext.ru.Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проверку прошли 17,08 тонны мороженого.В Китай продукция будет доставлена грузовиками с морозильными установками.Пермский хладокомбинат "Созвездие" отправляет мороженое в Китай с 2019 года. Потенциальная емкость этого рынка оценивается до 500 тонн мороженого в год.
https://ria.ru/20220221/stroyka-1774078686.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пермский край, мороженое