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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220224/morozhenoe-1774749255.html
Из Пермского края отправлено в Китай 17 тонн мороженого
Из Пермского края отправлено в Китай 17 тонн мороженого - РИА Новости, 24.02.2022
Из Пермского края отправлено в Китай 17 тонн мороженого
Из Перми в Китай на этой неделе отправляется крупная партия мороженого, пишет портал Chitaitext.ru. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:53
2022-02-24T13:53
россия-китай: главное
китай
пермский край
мороженое
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МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Из Перми в Китай на этой неделе отправляется крупная партия мороженого, пишет портал Chitaitext.ru.Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проверку прошли 17,08 тонны мороженого.В Китай продукция будет доставлена грузовиками с морозильными установками.Пермский хладокомбинат "Созвездие" отправляет мороженое в Китай с 2019 года. Потенциальная емкость этого рынка оценивается до 500 тонн мороженого в год.
https://ria.ru/20220221/stroyka-1774078686.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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китай, пермский край, мороженое
13:53 24.02.2022
 

Из Пермского края отправлено в Китай 17 тонн мороженого

© РИА Новости / Николай ХижнякПроизводство мороженого в вафельном стаканчике
Производство мороженого в вафельном стаканчике - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Из Перми в Китай на этой неделе отправляется крупная партия мороженого, пишет портал Chitaitext.ru.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проверку прошли 17,08 тонны мороженого.
Строительство канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 14:53Россия-Китай: Главное
Канатную дорогу "Благовещенск - Хэйхэ" намерены запустить в марте 2023 года
В Китай продукция будет доставлена грузовиками с морозильными установками.
Пермский хладокомбинат "Созвездие" отправляет мороженое в Китай с 2019 года. Потенциальная емкость этого рынка оценивается до 500 тонн мороженого в год.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПермский крайМороженое
 
 
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