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В Азовском море приостановили судоходство
В Азовском море приостановили судоходство - РИА Новости, 24.02.2022
В Азовском море приостановили судоходство
Судоходство в Азовском море приостановлено с четырех часов утра 24 февраля до особого указания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:22
2022-02-24T17:31
безопасность
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Судоходство в Азовском море приостановлено с четырех часов утра 24 февраля до особого указания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота."В соответствии с предупреждением, полученным от Минобороны России, с четырех (часов. — Прим. ред.) утра 24 февраля судоходство в Азовском море приостанавливается до особого указания", — сообщили в пресс-службе.Решение принято в соответствии с ФЗ-155 "О внутренних морских водах и территориальном море и прилежащей зоне Российской федерации" и в соответствии с прибрежным предупреждением, полученным от Минобороны России, сказал представитель Росморречфлота.Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент Российской Федерации заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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безопасность, азовское море
10:22 24.02.2022 (обновлено: 17:31 24.02.2022)
 
В Азовском море приостановили судоходство

Росморречфлот объявил о приостановке судоходства в Азовском море до особого указания

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБерег Азовского моря
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Судоходство в Азовском море приостановлено с четырех часов утра 24 февраля до особого указания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"В соответствии с предупреждением, полученным от Минобороны России, с четырех (часов. — Прим. ред.) утра 24 февраля судоходство в Азовском море приостанавливается до особого указания", — сообщили в пресс-службе.
Решение принято в соответствии с ФЗ-155 "О внутренних морских водах и территориальном море и прилежащей зоне Российской федерации" и в соответствии с прибрежным предупреждением, полученным от Минобороны России, сказал представитель Росморречфлота.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент Российской Федерации заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
БезопасностьАзовское море
 
 
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