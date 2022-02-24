https://ria.ru/20220224/mintrans-1774819607.html

Оперштаб Минтранса поручил оказывать содействие отправке пассажиров с юга

Оперштаб Минтранса поручил оказывать содействие отправке пассажиров с юга - РИА Новости, 24.02.2022

Оперштаб Минтранса поручил оказывать содействие отправке пассажиров с юга

Оперштаб Минтранса РФ поручил РЖД, "Аэрофлоту" и частным компаниям оказывать максимальное содействие в скорейшей отправке пассажиров с юга России, он будет... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:55

2022-02-24T16:55

2022-02-24T17:11

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оперштаб Минтранса РФ поручил РЖД, "Аэрофлоту" и частным компаниям оказывать максимальное содействие в скорейшей отправке пассажиров с юга России, он будет мониторить цены на билеты, сообщает ведомство."Оперативным штабом Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны дано поручение ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот" и частным транспортным компаниям оказывать максимальное содействие по скорейшей отправке пассажиров в конечные пункты назначения, либо в выбранные пассажирами альтернативные конечные точки маршрута", - говорится в сообщении."В руководстве штаба подчеркнули, что осуществляется мониторинг цен на билеты", - добавили в Минтрансе."Штаб в инициативном порядке выйдет с предложением о выделении дополнительных субсидий для компаний, которые организовывают специальные рейсы и маршруты для оперативного вывоза пассажиров, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России", - сообщает пресс-служба Минтранса России.

https://ria.ru/20220224/sochi-1774704013.html

https://ria.ru/20220224/avivperelety-1774790788.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика, россия, аэрофлот, ржд, новости - туризм