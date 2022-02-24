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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/mintrans-1774819607.html
Оперштаб Минтранса поручил оказывать содействие отправке пассажиров с юга
Оперштаб Минтранса поручил оказывать содействие отправке пассажиров с юга - РИА Новости, 24.02.2022
Оперштаб Минтранса поручил оказывать содействие отправке пассажиров с юга
Оперштаб Минтранса РФ поручил РЖД, "Аэрофлоту" и частным компаниям оказывать максимальное содействие в скорейшей отправке пассажиров с юга России, он будет... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:55
2022-02-24T17:11
обострение ситуации в днр и лнр
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
россия
аэрофлот
ржд
новости - туризм
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оперштаб Минтранса РФ поручил РЖД, "Аэрофлоту" и частным компаниям оказывать максимальное содействие в скорейшей отправке пассажиров с юга России, он будет мониторить цены на билеты, сообщает ведомство."Оперативным штабом Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны дано поручение ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот" и частным транспортным компаниям оказывать максимальное содействие по скорейшей отправке пассажиров в конечные пункты назначения, либо в выбранные пассажирами альтернативные конечные точки маршрута", - говорится в сообщении."В руководстве штаба подчеркнули, что осуществляется мониторинг цен на билеты", - добавили в Минтрансе."Штаб в инициативном порядке выйдет с предложением о выделении дополнительных субсидий для компаний, которые организовывают специальные рейсы и маршруты для оперативного вывоза пассажиров, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России", - сообщает пресс-служба Минтранса России.
https://ria.ru/20220224/sochi-1774704013.html
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общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика, россия, аэрофлот, ржд, новости - туризм
16:55 24.02.2022 (обновлено: 17:11 24.02.2022)
 
Оперштаб Минтранса поручил оказывать содействие отправке пассажиров с юга

Оперштаб Минтранса поручил оказывать максимальное содействие отправке пассажиров с юга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оперштаб Минтранса РФ поручил РЖД, "Аэрофлоту" и частным компаниям оказывать максимальное содействие в скорейшей отправке пассажиров с юга России, он будет мониторить цены на билеты, сообщает ведомство.
"Оперативным штабом Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны дано поручение ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот" и частным транспортным компаниям оказывать максимальное содействие по скорейшей отправке пассажиров в конечные пункты назначения, либо в выбранные пассажирами альтернативные конечные точки маршрута", - говорится в сообщении.
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"В руководстве штаба подчеркнули, что осуществляется мониторинг цен на билеты", - добавили в Минтрансе.
"Штаб в инициативном порядке выйдет с предложением о выделении дополнительных субсидий для компаний, которые организовывают специальные рейсы и маршруты для оперативного вывоза пассажиров, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России", - сообщает пресс-служба Минтранса России.
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15:32Туризм
Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ЭкономикаРоссияАэрофлотРЖДНовости - Туризм
 
 
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