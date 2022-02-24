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Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках
Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках - РИА Новости, 24.02.2022
Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках
Украинские боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:25
2022-02-24T16:34
ситуация в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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ситуация в днр и лнр, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
16:25 24.02.2022 (обновлено: 16:34 24.02.2022)
 
Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках

Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках "Байрактар"

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев призвал всех партнеров Украины разорвать дипотношения с Россией
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донбасс
 
 
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