https://ria.ru/20220224/minoborony-1774809288.html
Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках
Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках - РИА Новости, 24.02.2022
Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках
Украинские боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:25
2022-02-24T16:25
2022-02-24T16:34
ситуация в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
16:25 24.02.2022 (обновлено: 16:34 24.02.2022)
Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках
Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках "Байрактар"