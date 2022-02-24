https://ria.ru/20220224/minoborony-1774809288.html

Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках

Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках - РИА Новости, 24.02.2022

Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках

Украинские боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:25

2022-02-24T16:25

2022-02-24T16:34

ситуация в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756177416_0:10:3601:2036_1920x0_80_0_0_31a85d39494d2565d0aaf206aa5c7f18.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774806029.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс