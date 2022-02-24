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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/minoborony-1774740468.html
Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция
Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.02.2022
Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проводит брифинг для прессы. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:23
2022-02-24T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проводит брифинг для прессы.
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Станислав Ванд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Конашенков проводит брифинг для прессы
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игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, видео
Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проводит брифинг для прессы.
2022-02-24T13:23
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13:23 24.02.2022
 

Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проводит брифинг для прессы.
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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