https://ria.ru/20220224/minoborony-1774740468.html
Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция
Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.02.2022
Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проводит брифинг для прессы. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:23
2022-02-24T13:23
2022-02-24T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проводит брифинг для прессы.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Конашенков проводит брифинг для прессы
LIVE: Конашенков проводит брифинг для прессы
2022-02-24T13:23
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PT4M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, видео
Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проводит брифинг для прессы.
2022-02-24T13:23
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PT4M22S
Брифинг представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Прямая трансляция
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проводит брифинг для прессы.
Опубликовано: Станислав Ванд