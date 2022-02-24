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Глава МО Британии назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины

Глава МО Британии назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Глава МО Британии назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины

Действия России, начавшей спецоперацию в Донбассе, являются неприкрытой агрессией против суверенного государства, заявил министр обороны Великобритании Бен... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:50

2022-02-24T07:50

2022-02-24T08:44

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Действия России, начавшей спецоперацию в Донбассе, являются неприкрытой агрессией против суверенного государства, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Российская Федерация сегодня продолжила нарушение суверенитета Украины. Несмотря на усилия международного сообщества, Россия выбрала конфликт. Они никого не одурачили своими провокациями. Это неприкрытая агрессия против демократической страны, которая имела смелость выразить другие желания, а не быть слабохарактерным соседом", - написал Уоллес в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, донбасс, великобритания