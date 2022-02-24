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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/minoborony-1774635356.html
Глава МО Британии назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины
Глава МО Британии назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Глава МО Британии назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины
Действия России, начавшей спецоперацию в Донбассе, являются неприкрытой агрессией против суверенного государства, заявил министр обороны Великобритании Бен... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:50
2022-02-24T08:44
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
великобритания
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Действия России, начавшей спецоперацию в Донбассе, являются неприкрытой агрессией против суверенного государства, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Российская Федерация сегодня продолжила нарушение суверенитета Украины. Несмотря на усилия международного сообщества, Россия выбрала конфликт. Они никого не одурачили своими провокациями. Это неприкрытая агрессия против демократической страны, которая имела смелость выразить другие желания, а не быть слабохарактерным соседом", - написал Уоллес в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, донбасс, великобритания
07:50 24.02.2022 (обновлено: 08:44 24.02.2022)
 
Глава МО Британии назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины

Глава МО Британии Уоллес назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины

© REUTERS / Umit BektasСитуация в Киеве, Украина, 24 февраля 2022
Ситуация в Киеве, Украина, 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Ситуация в Киеве, Украина, 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Действия России, начавшей спецоперацию в Донбассе, являются неприкрытой агрессией против суверенного государства, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Российская Федерация сегодня продолжила нарушение суверенитета Украины. Несмотря на усилия международного сообщества, Россия выбрала конфликт. Они никого не одурачили своими провокациями. Это неприкрытая агрессия против демократической страны, которая имела смелость выразить другие желания, а не быть слабохарактерным соседом", - написал Уоллес в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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08:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассВеликобритания
 
 
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