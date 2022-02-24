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Лидеры ЕС в четверг обсудят новые меры против России

Лидеры ЕС в четверг обсудят новые меры против России - РИА Новости, 24.02.2022

Лидеры ЕС в четверг обсудят новые меры против России

Лидеры Евросоюза обсудят новые меры против России после начала операции в отношении Украины, говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:12

2022-02-24T09:12

2022-02-24T09:54

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Лидеры Евросоюза обсудят новые меры против России после начала операции в отношении Украины, говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Мишель созвал срочную внеочередную встречу Евросовета. Лидеры ЕС сегодня обсудят кризис и будущие ограничительные меры, которые будут иметь тяжелые последствия для России", — говорится в документе.Эти шаги будут предприниматься в координации с трансатлантическими партнерами.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия