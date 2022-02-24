09:12 24.02.2022 (обновлено: 09:54 24.02.2022)
Лидеры ЕС в четверг обсудят новые меры против России
Лидеры ЕС в четверг обсудят новые меры против России из-за операции на Украине
Флаг ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Лидеры Евросоюза обсудят новые меры против России после начала операции в отношении Украины, говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Мишель созвал срочную внеочередную встречу Евросовета. Лидеры ЕС сегодня обсудят кризис и будущие ограничительные меры, которые будут иметь тяжелые последствия для России", — говорится в документе.
Эти шаги будут предприниматься в координации с трансатлантическими партнерами.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
Обострение ситуации в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
Опубликовано: Варвара Скокшина