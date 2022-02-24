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Постпред США в ООН пообещала Кулебе решительные меры против России

Постпред США в ООН пообещала Кулебе решительные меры против России - РИА Новости, 24.02.2022

Постпред США в ООН пообещала Кулебе решительные меры против России

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщило американское постпредство. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T04:36

2022-02-24T04:36

2022-02-24T04:36

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ООН, 24 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщило американское постпредство.Кулеба находится в Нью-Йорке. Утром в среду он выступил на заседении ГА ООН по Украине, а ближе к вечеру запросил проведение экстренного заседания СБ ООН. Оно намечено на 5.30 мск.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, оон, нато, украина, сша