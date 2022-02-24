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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/mery-1774618147.html
Постпред США в ООН пообещала Кулебе решительные меры против России
Постпред США в ООН пообещала Кулебе решительные меры против России - РИА Новости, 24.02.2022
Постпред США в ООН пообещала Кулебе решительные меры против России
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщило американское постпредство. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T04:36
2022-02-24T04:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
оон
нато
украина
сша
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщило американское постпредство.Кулеба находится в Нью-Йорке. Утром в среду он выступил на заседении ГА ООН по Украине, а ближе к вечеру запросил проведение экстренного заседания СБ ООН. Оно намечено на 5.30 мск.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, оон, нато, украина, сша
04:36 24.02.2022
 
Постпред США в ООН пообещала Кулебе решительные меры против России

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд пообещала Кулебе решительные меры против России

© REUTERS / Mike SegarПредставитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Mike Segar
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщило американское постпредство.
"Посол Томас-Гринфилд подтвердила готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
Кулеба находится в Нью-Йорке. Утром в среду он выступил на заседении ГА ООН по Украине, а ближе к вечеру запросил проведение экстренного заседания СБ ООН. Оно намечено на 5.30 мск.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
03:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики обстреляли Донецк
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияООННАТОУкраинаСША
 
 
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