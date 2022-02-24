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Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России
Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России - РИА Новости, 24.02.2022
Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России
Оперштаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге РФ создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:02
2022-02-24T22:02
2022-02-24T22:02
туризм
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россия
украина
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ржд
министерство транспорта рф (минтранс россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оперштаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге РФ создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса."Оперативный штаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России", - говорится в сообщении.Как уточняется, номер горячей линии +7 499 495-00-09. Звонок бесплатный. Режим работы - круглосуточно.Ранее Росавиация информировала, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены.РЖД ранее сообщили об открытии горячей линии для оперативной поддержки грузоотправителей и координации всех звеньев транспортных цепочек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии), ситуация в днр и лнр
Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России
Минтранс создал горячую линию для информации по альтернативным маршрутам на юг России