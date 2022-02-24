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Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России

Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России - РИА Новости, 24.02.2022

Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России

Оперштаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге РФ создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:02

2022-02-24T22:02

2022-02-24T22:02

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украина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ржд

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оперштаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге РФ создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса."Оперативный штаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России", - говорится в сообщении.Как уточняется, номер горячей линии +7 499 495-00-09. Звонок бесплатный. Режим работы - круглосуточно.Ранее Росавиация информировала, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены.РЖД ранее сообщили об открытии горячей линии для оперативной поддержки грузоотправителей и координации всех звеньев транспортных цепочек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии), ситуация в днр и лнр