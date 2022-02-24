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Туризм
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Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России
Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России - РИА Новости, 24.02.2022
Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России
Оперштаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге РФ создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:02
2022-02-24T22:02
туризм
общество
россия
украина
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ржд
министерство транспорта рф (минтранс россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оперштаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге РФ создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса."Оперативный штаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России", - говорится в сообщении.Как уточняется, номер горячей линии +7 499 495-00-09. Звонок бесплатный. Режим работы - круглосуточно.Ранее Росавиация информировала, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены.РЖД ранее сообщили об открытии горячей линии для оперативной поддержки грузоотправителей и координации всех звеньев транспортных цепочек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии), ситуация в днр и лнр
22:02 24.02.2022
 
Организована горячая линия по выбору альтернативных маршрутов на юге России

Минтранс создал горячую линию для информации по альтернативным маршрутам на юг России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник колл-центра
Сотрудник колл-центра - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оперштаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге РФ создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса.
"Оперативный штаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России", - говорится в сообщении.
Как уточняется, номер горячей линии +7 499 495-00-09. Звонок бесплатный. Режим работы - круглосуточно.
Ранее Росавиация информировала, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены.
РЖД ранее сообщили об открытии горячей линии для оперативной поддержки грузоотправителей и координации всех звеньев транспортных цепочек.
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Инфографика
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ТуризмОбществоРоссияУкраинаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РЖДМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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