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ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР
ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские войска готовят теракты в нескольких крупных городах в Донбассе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:18
2022-02-24T15:49
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские войска готовят теракты в нескольких крупных городах в Донбассе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах", — говорится в заявлении.В частности, речь идет о минировании цеха сероочистчки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода и двух предприятий в Мариуполе.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donbass-1774681176.html
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Владимир Лаврентьев
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в мире, ситуация в днр и лнр
11:18 24.02.2022 (обновлено: 15:49 24.02.2022)
 
ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ готовят теракты в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские войска готовят теракты в нескольких крупных городах в Донбассе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах", — говорится в заявлении.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Штаб Объединенных сил Украины в Донбассе почти уничтожен, заявил Пушилин
В частности, речь идет о минировании цеха сероочистчки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода и двух предприятий в Мариуполе.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:48
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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