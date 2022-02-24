https://ria.ru/20220224/mariupol-1774692507.html

ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР

ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские войска готовят теракты в нескольких крупных городах в Донбассе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:18

2022-02-24T11:18

2022-02-24T15:49

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские войска готовят теракты в нескольких крупных городах в Донбассе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах", — говорится в заявлении.В частности, речь идет о минировании цеха сероочистчки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода и двух предприятий в Мариуполе.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774681176.html

https://ria.ru/20220224/voennye-1774683561.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр