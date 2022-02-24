11:18 24.02.2022 (обновлено: 15:49 24.02.2022)
ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ готовят теракты в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские войска готовят теракты в нескольких крупных городах в Донбассе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах", — говорится в заявлении.
В частности, речь идет о минировании цеха сероочистчки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода и двух предприятий в Мариуполе.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев