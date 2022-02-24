https://ria.ru/20220224/mariupol-1774675034.html
"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР
"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР
Подразделение "Азов" блокирует город Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:25
2022-02-24T10:25
2022-02-24T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
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мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделение "Азов" блокирует город Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Еще из последней информации: блокируется город Мариуполь подразделениями "Азова". Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город. Все-таки там полмиллиона жителей. Они хотят прикрыться гражданским населением, и посмотрим, как дальше будут события развиваться", - сказала он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774477660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр
10:25 24.02.2022 (обновлено: 10:32 24.02.2022)
"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР
Представитель ДНР Басурин: подразделение "Азов" блокирует Мариуполь