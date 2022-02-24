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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/mariupol-1774675034.html
"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР
"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР
Подразделение "Азов" блокирует город Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:25
2022-02-24T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделение "Азов" блокирует город Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Еще из последней информации: блокируется город Мариуполь подразделениями "Азова". Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город. Все-таки там полмиллиона жителей. Они хотят прикрыться гражданским населением, и посмотрим, как дальше будут события развиваться", - сказала он в эфире телеканала "Россия 24".
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Кирилл Волков
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в мире, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр
10:25 24.02.2022 (обновлено: 10:32 24.02.2022)
 
"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР

Представитель ДНР Басурин: подразделение "Азов" блокирует Мариуполь

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделение "Азов" блокирует город Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Еще из последней информации: блокируется город Мариуполь подразделениями "Азова". Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город. Все-таки там полмиллиона жителей. Они хотят прикрыться гражданским населением, и посмотрим, как дальше будут события развиваться", - сказала он в эфире телеканала "Россия 24".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 01:34
Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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