https://ria.ru/20220224/mariupol-1774675034.html

"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР

"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР

Подразделение "Азов" блокирует город Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:25

2022-02-24T10:25

2022-02-24T10:32

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделение "Азов" блокирует город Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Еще из последней информации: блокируется город Мариуполь подразделениями "Азова". Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город. Все-таки там полмиллиона жителей. Они хотят прикрыться гражданским населением, и посмотрим, как дальше будут события развиваться", - сказала он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774477660.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр