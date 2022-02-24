https://ria.ru/20220224/makron-1774612139.html
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь выразил поддержку Киеву, отмечается в коммюнике РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:25
2022-02-24T02:25
2022-02-24T02:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
эммануэль макрон
франция
донбасс
украина
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь выразил поддержку Киеву, отмечается в коммюнике Елисейского дворца.Согласно коммюнике, вопрос о поддержке, которую ЕС может оказать Украине, будет на повестке дня в ходе внеочередного саммита лидеров Евросоюза в четверг.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/razgovor-1774609509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, франция, донбасс, украина
02:25 24.02.2022 (обновлено: 02:46 24.02.2022)
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Франции Макрон провел разговор с Зеленским и вновь выразил поддержку Киеву