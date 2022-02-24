https://ria.ru/20220224/makron-1774612139.html

Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Макрон провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022

Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь выразил поддержку Киеву, отмечается в коммюнике РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:25

2022-02-24T02:25

2022-02-24T02:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

эммануэль макрон

франция

донбасс

украина

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь выразил поддержку Киеву, отмечается в коммюнике Елисейского дворца.Согласно коммюнике, вопрос о поддержке, которую ЕС может оказать Украине, будет на повестке дня в ходе внеочередного саммита лидеров Евросоюза в четверг.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/razgovor-1774609509.html

франция

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, франция, донбасс, украина