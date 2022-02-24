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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/makron-1774612139.html
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь выразил поддержку Киеву, отмечается в коммюнике РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:25
2022-02-24T02:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
эммануэль макрон
франция
донбасс
украина
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь выразил поддержку Киеву, отмечается в коммюнике Елисейского дворца.Согласно коммюнике, вопрос о поддержке, которую ЕС может оказать Украине, будет на повестке дня в ходе внеочередного саммита лидеров Евросоюза в четверг.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, франция, донбасс, украина
02:25 24.02.2022 (обновлено: 02:46 24.02.2022)
 
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Макрон провел разговор с Зеленским и вновь выразил поддержку Киеву

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь выразил поддержку Киеву, отмечается в коммюнике Елисейского дворца.
"Президент Республики провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским... Президент Республики подтвердил свою поддержку Украины и приверженность суверенитету и территориальной целостности страны", - говорится в заявлении.
Согласно коммюнике, вопрос о поддержке, которую ЕС может оказать Украине, будет на повестке дня в ходе внеочередного саммита лидеров Евросоюза в четверг.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
01:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронФранцияДонбассУкраина
 
 
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