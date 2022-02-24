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Туризм
https://ria.ru/20220224/madeyra-1774608333.html
На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов
На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов - РИА Новости, 24.02.2022
На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов
Министр туризма Мадейры Эдуардо Жизус подтвердил в интервью РИА Новости, что для посещения португальского острова россиянам больше не требуется никаких... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:10
2022-02-24T07:10
туризм
туризм
новости - туризм
португалия
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коронавирус covid-19
туристы
отдых на море
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ФУНШАЛ, 24 фев - РИА Новости. Министр туризма Мадейры Эдуардо Жизус подтвердил в интервью РИА Новости, что для посещения португальского острова россиянам больше не требуется никаких дополнительных документов, кроме загранпаспорта с Шенгенской визой.В аэропорту имени Криштиану Роналду в Фуншале теперь нет необходимости показывать сертификаты о вакцинации, справки о перенесённом COVID-19, а также ПЦР и антиген-тесты. То же самое касается и другого острова, входящего в архипелаг Мадейра, – Порто Санто (Porto Santo).Курортные острова, в отличие от материковой Португалии, некоторое время назад признали Sputnik V и начали принимать вакцинированных россиян."Мы сняли все ограничения на въезд туристов. Можно сказать, что мы – пионеры в этом деле. У нас спокойная эпидемиологическая обстановка. Теперь мы планируем постепенно возвращать в том числе событийный туризм: фестивали, карнавалы, регаты, другие спортивные мероприятия на воде. Это важно и для Мадейры, и для наших гостей", – заявил министр.Турпоток из России на португальские острова никогда не был массовым – даже до пандемии. Из более, чем полутора миллионов отдыхающих ежегодно на архипелаге Мадейра, россиян было всего около 12 тысяч человек. Основной поток туристов здесь – из Великобритании, Германии и Португалии.Важно отметить, что россиянам, которые хотят отдохнуть на Мадейре (Madeira), лучше приезжать в Фуншал напрямую из Москвы (перелеты возобновились 20 февраля, это рейсы "Уральских авиалиний" по воскресеньям). Можно также добираться с пересадками и через Лиссабон, и через другие европейские города. Но в этом случае стоит изучить правила въезда и прохождения границы в аэропортах влёта в зону ЕС.
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Анастасия Захтаренко
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туризм, новости - туризм, португалия, мадейра, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море, уральские авиалинии, фуншал, куда можно лететь, куда поехать, криштиану роналду
07:10 24.02.2022
 
На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов

Министр туризма Мадейры заявил, что для въезда россиян на остров больше нет ограничений

CC BY-SA 3.0 / Richard Bartz / Понта де Сао Лоуренсо
Понта де Сао Лоуренсо - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Richard Bartz /
Читать ria.ru в
ФУНШАЛ, 24 фев - РИА Новости. Министр туризма Мадейры Эдуардо Жизус подтвердил в интервью РИА Новости, что для посещения португальского острова россиянам больше не требуется никаких дополнительных документов, кроме загранпаспорта с Шенгенской визой.
В аэропорту имени Криштиану Роналду в Фуншале теперь нет необходимости показывать сертификаты о вакцинации, справки о перенесённом COVID-19, а также ПЦР и антиген-тесты. То же самое касается и другого острова, входящего в архипелаг Мадейра, – Порто Санто (Porto Santo).

"Более того, в отелях, ресторанах, кафе, музеях - нигде не нужно предъявлять QR-коды и справки, – подчеркнул Эдуардо Жизус (Eduardo Jesus). – Все, что пока необходимо, – это соблюдать масочный режим в публичных местах и внутри помещений".

Курортные острова, в отличие от материковой Португалии, некоторое время назад признали Sputnik V и начали принимать вакцинированных россиян.
© Анастасия Мельникова Первых российских туристов приветствуют с цветами в аэропорту португальского острова Мадейра
Первых российских туристов приветствуют с цветами в аэропорту португальского острова Мадейра
© Анастасия Мельникова
Первых российских туристов приветствуют с цветами в аэропорту португальского острова Мадейра
"Мы сняли все ограничения на въезд туристов. Можно сказать, что мы – пионеры в этом деле. У нас спокойная эпидемиологическая обстановка. Теперь мы планируем постепенно возвращать в том числе событийный туризм: фестивали, карнавалы, регаты, другие спортивные мероприятия на воде. Это важно и для Мадейры, и для наших гостей", – заявил министр.
Турпоток из России на португальские острова никогда не был массовым – даже до пандемии. Из более, чем полутора миллионов отдыхающих ежегодно на архипелаге Мадейра, россиян было всего около 12 тысяч человек. Основной поток туристов здесь – из Великобритании, Германии и Португалии.
© Анастасия Мельникова Остров Мадейра, Португалия
Остров Мадейра, Португалия
© Анастасия Мельникова
Остров Мадейра, Португалия
Важно отметить, что россиянам, которые хотят отдохнуть на Мадейре (Madeira), лучше приезжать в Фуншал напрямую из Москвы (перелеты возобновились 20 февраля, это рейсы "Уральских авиалиний" по воскресеньям).
Можно также добираться с пересадками и через Лиссабон, и через другие европейские города. Но в этом случае стоит изучить правила въезда и прохождения границы в аэропортах влёта в зону ЕС.
Город Фуншал на острове Мадейра - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 14:59Туризм
Посольство Португалии выдаст визы путешествующим на Мадейру туристам
Опубликовано: Анастасия Захтаренко
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмПортугалияМадейраКоронавирус COVID-19туристыотдых на мореУральские авиалинииФуншалкуда можно лететькуда поехатьКриштиану Роналду
 
 
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