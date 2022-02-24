https://ria.ru/20220224/madeyra-1774608333.html

На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов

На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов - РИА Новости, 24.02.2022

На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов

Министр туризма Мадейры Эдуардо Жизус подтвердил в интервью РИА Новости, что для посещения португальского острова россиянам больше не требуется никаких... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:10

2022-02-24T07:10

2022-02-24T07:10

туризм

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ФУНШАЛ, 24 фев - РИА Новости. Министр туризма Мадейры Эдуардо Жизус подтвердил в интервью РИА Новости, что для посещения португальского острова россиянам больше не требуется никаких дополнительных документов, кроме загранпаспорта с Шенгенской визой.В аэропорту имени Криштиану Роналду в Фуншале теперь нет необходимости показывать сертификаты о вакцинации, справки о перенесённом COVID-19, а также ПЦР и антиген-тесты. То же самое касается и другого острова, входящего в архипелаг Мадейра, – Порто Санто (Porto Santo).Курортные острова, в отличие от материковой Португалии, некоторое время назад признали Sputnik V и начали принимать вакцинированных россиян."Мы сняли все ограничения на въезд туристов. Можно сказать, что мы – пионеры в этом деле. У нас спокойная эпидемиологическая обстановка. Теперь мы планируем постепенно возвращать в том числе событийный туризм: фестивали, карнавалы, регаты, другие спортивные мероприятия на воде. Это важно и для Мадейры, и для наших гостей", – заявил министр.Турпоток из России на португальские острова никогда не был массовым – даже до пандемии. Из более, чем полутора миллионов отдыхающих ежегодно на архипелаге Мадейра, россиян было всего около 12 тысяч человек. Основной поток туристов здесь – из Великобритании, Германии и Португалии.Важно отметить, что россиянам, которые хотят отдохнуть на Мадейре (Madeira), лучше приезжать в Фуншал напрямую из Москвы (перелеты возобновились 20 февраля, это рейсы "Уральских авиалиний" по воскресеньям). Можно также добираться с пересадками и через Лиссабон, и через другие европейские города. Но в этом случае стоит изучить правила въезда и прохождения границы в аэропортах влёта в зону ЕС.

https://ria.ru/20220204/portugaliya-1771048276.html

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мадейра

фуншал

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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