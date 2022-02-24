https://ria.ru/20220224/madeyra-1774608333.html
На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов
На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов - РИА Новости, 24.02.2022
На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов
Министр туризма Мадейры Эдуардо Жизус подтвердил в интервью РИА Новости, что для посещения португальского острова россиянам больше не требуется никаких... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:10
2022-02-24T07:10
2022-02-24T07:10
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ФУНШАЛ, 24 фев - РИА Новости. Министр туризма Мадейры Эдуардо Жизус подтвердил в интервью РИА Новости, что для посещения португальского острова россиянам больше не требуется никаких дополнительных документов, кроме загранпаспорта с Шенгенской визой.В аэропорту имени Криштиану Роналду в Фуншале теперь нет необходимости показывать сертификаты о вакцинации, справки о перенесённом COVID-19, а также ПЦР и антиген-тесты. То же самое касается и другого острова, входящего в архипелаг Мадейра, – Порто Санто (Porto Santo).Курортные острова, в отличие от материковой Португалии, некоторое время назад признали Sputnik V и начали принимать вакцинированных россиян."Мы сняли все ограничения на въезд туристов. Можно сказать, что мы – пионеры в этом деле. У нас спокойная эпидемиологическая обстановка. Теперь мы планируем постепенно возвращать в том числе событийный туризм: фестивали, карнавалы, регаты, другие спортивные мероприятия на воде. Это важно и для Мадейры, и для наших гостей", – заявил министр.Турпоток из России на португальские острова никогда не был массовым – даже до пандемии. Из более, чем полутора миллионов отдыхающих ежегодно на архипелаге Мадейра, россиян было всего около 12 тысяч человек. Основной поток туристов здесь – из Великобритании, Германии и Португалии.Важно отметить, что россиянам, которые хотят отдохнуть на Мадейре (Madeira), лучше приезжать в Фуншал напрямую из Москвы (перелеты возобновились 20 февраля, это рейсы "Уральских авиалиний" по воскресеньям). Можно также добираться с пересадками и через Лиссабон, и через другие европейские города. Но в этом случае стоит изучить правила въезда и прохождения границы в аэропортах влёта в зону ЕС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, португалия, мадейра, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море, уральские авиалинии, фуншал, куда можно лететь, куда поехать, криштиану роналду
На португальской Мадейре отменены все ограничения для российских туристов
Министр туризма Мадейры заявил, что для въезда россиян на остров больше нет ограничений
ФУНШАЛ, 24 фев - РИА Новости. Министр туризма Мадейры Эдуардо Жизус подтвердил в интервью РИА Новости, что для посещения португальского острова россиянам больше не требуется никаких дополнительных документов, кроме загранпаспорта с Шенгенской визой.
В аэропорту имени Криштиану Роналду в Фуншале теперь нет необходимости показывать сертификаты о вакцинации, справки о перенесённом COVID-19, а также ПЦР и антиген-тесты. То же самое касается и другого острова, входящего в архипелаг Мадейра, – Порто Санто (Porto Santo).
"Более того, в отелях, ресторанах, кафе, музеях - нигде не нужно предъявлять QR-коды и справки, – подчеркнул Эдуардо Жизус (Eduardo Jesus). – Все, что пока необходимо, – это соблюдать масочный режим в публичных местах и внутри помещений".
Курортные острова, в отличие от материковой Португалии, некоторое время назад признали Sputnik V и начали принимать вакцинированных россиян.
"Мы сняли все ограничения на въезд туристов. Можно сказать, что мы – пионеры в этом деле. У нас спокойная эпидемиологическая обстановка. Теперь мы планируем постепенно возвращать в том числе событийный туризм: фестивали, карнавалы, регаты, другие спортивные мероприятия на воде. Это важно и для Мадейры, и для наших гостей", – заявил министр.
Турпоток из России на португальские острова никогда не был массовым – даже до пандемии. Из более, чем полутора миллионов отдыхающих ежегодно на архипелаге Мадейра, россиян было всего около 12 тысяч человек. Основной поток туристов здесь – из Великобритании, Германии и Португалии.
Важно отметить, что россиянам, которые хотят отдохнуть на Мадейре (Madeira), лучше приезжать в Фуншал напрямую из Москвы (перелеты возобновились 20 февраля, это рейсы "Уральских авиалиний" по воскресеньям).
Можно также добираться с пересадками и через Лиссабон, и через другие европейские города. Но в этом случае стоит изучить правила въезда и прохождения границы в аэропортах влёта в зону ЕС.