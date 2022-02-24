https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774766935.html

Минск готовится к возможному конфликту на границе, заявил Лукашенко

Минск готовится к возможному конфликту на границе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022

Минск готовится к возможному конфликту на границе, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к возможному конфликту на границе, по его словам, Западу для реализации его замыслов нужно... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:32

2022-02-24T14:32

2022-02-24T14:47

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к возможному конфликту на границе, по его словам, Западу для реализации его замыслов нужно минимум 1,5 месяца."Военные наши видят, что для реализации их замыслов нужно минимумом полтора месяца. Чтобы собраться и начать воевать против нас, это полтора месяца. Поэтому мы, получив информацию, начали здесь работать", - приводит в четверг слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Президент пояснил, что он сейчас заостряет внимание на военной безопасности только потому, чтобы возможный конфликт на границах в будущем не стал сюрпризом. "Мы лучше заранее подготовимся как военные люди", - сказал он. По словам Лукашенко, воинские подразделения сейчас в основном находятся в местах постойной дислокации, усилено только южное направление и, конечно же, западная часть рубежей."Сейчас мощнейшим, сдерживающим фактором была бы техника: "Искандеры" и С-400 "Триумф". Мы и без них обойдемся, но было бы неплохо (если бы они были – ред.). Тогда бы они (Запад – ред.) вряд ли бы полезли сюда", - добавил Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774750909.html

https://ria.ru/20220224/klyatva-1774737065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, с-400 «триумф», александр лукашенко, белоруссия