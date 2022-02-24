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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774766935.html
Минск готовится к возможному конфликту на границе, заявил Лукашенко
Минск готовится к возможному конфликту на границе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022
Минск готовится к возможному конфликту на границе, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к возможному конфликту на границе, по его словам, Западу для реализации его замыслов нужно... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:32
2022-02-24T14:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
с-400 «триумф»
александр лукашенко
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к возможному конфликту на границе, по его словам, Западу для реализации его замыслов нужно минимум 1,5 месяца."Военные наши видят, что для реализации их замыслов нужно минимумом полтора месяца. Чтобы собраться и начать воевать против нас, это полтора месяца. Поэтому мы, получив информацию, начали здесь работать", - приводит в четверг слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Президент пояснил, что он сейчас заостряет внимание на военной безопасности только потому, чтобы возможный конфликт на границах в будущем не стал сюрпризом. "Мы лучше заранее подготовимся как военные люди", - сказал он. По словам Лукашенко, воинские подразделения сейчас в основном находятся в местах постойной дислокации, усилено только южное направление и, конечно же, западная часть рубежей."Сейчас мощнейшим, сдерживающим фактором была бы техника: "Искандеры" и С-400 "Триумф". Мы и без них обойдемся, но было бы неплохо (если бы они были – ред.). Тогда бы они (Запад – ред.) вряд ли бы полезли сюда", - добавил Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774750909.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, с-400 «триумф», александр лукашенко, белоруссия
14:32 24.02.2022 (обновлено: 14:47 24.02.2022)
 
Минск готовится к возможному конфликту на границе, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Минск готовится к возможному конфликту на границе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к возможному конфликту на границе, по его словам, Западу для реализации его замыслов нужно минимум 1,5 месяца.
"Военные наши видят, что для реализации их замыслов нужно минимумом полтора месяца. Чтобы собраться и начать воевать против нас, это полтора месяца. Поэтому мы, получив информацию, начали здесь работать", - приводит в четверг слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Президент пояснил, что он сейчас заостряет внимание на военной безопасности только потому, чтобы возможный конфликт на границах в будущем не стал сюрпризом. "Мы лучше заранее подготовимся как военные люди", - сказал он. По словам Лукашенко, воинские подразделения сейчас в основном находятся в местах постойной дислокации, усилено только южное направление и, конечно же, западная часть рубежей.
"Сейчас мощнейшим, сдерживающим фактором была бы техника: "Искандеры" и С-400 "Триумф". Мы и без них обойдемся, но было бы неплохо (если бы они были – ред.). Тогда бы они (Запад – ред.) вряд ли бы полезли сюда", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил о последствиях создания на Украине "натовского" очага
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко рассказал о клятве Путина
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассС-400 «Триумф»Александр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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