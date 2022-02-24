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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774750909.html
Лукашенко заявил о последствиях создания на Украине "натовского" очага
Лукашенко заявил о последствиях создания на Украине "натовского" очага - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко заявил о последствиях создания на Украине "натовского" очага
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина станет "натовским" очагом, Запад будет тренироваться на белорусской территории перед... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:51
2022-02-24T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина станет "натовским" очагом, Запад будет тренироваться на белорусской территории перед нападением на Москву."Если вдруг Украина станет вот этим очагом натовским и будет нацелена против России, то, как я сказал сегодня ночью Путину, тренироваться будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. Получится - тогда и на Россию", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.По его словам, "если надо будет какую-то ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, а потом уже из Харькова или откуда-то - на Москву".Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lukashenko-1774750178.html
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в мире, владимир путин, россия, белоруссия, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:51 24.02.2022
 
Лукашенко заявил о последствиях создания на Украине "натовского" очага

Президент Лукашенко: если Украина станет очагом НАТО, возможна агрессия против Минска

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина станет "натовским" очагом, Запад будет тренироваться на белорусской территории перед нападением на Москву.
"Если вдруг Украина станет вот этим очагом натовским и будет нацелена против России, то, как я сказал сегодня ночью Путину, тренироваться будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. Получится - тогда и на Россию", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:49В мире
Лукашенко заявил о плане Запада ударить в спину России
По его словам, "если надо будет какую-то ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, а потом уже из Харькова или откуда-то - на Москву".
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:30В мире
Лукашенко предложил России и Украине провести переговоры в Минске
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияБелоруссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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