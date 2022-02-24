https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774750909.html

Лукашенко заявил о последствиях создания на Украине "натовского" очага

Лукашенко заявил о последствиях создания на Украине "натовского" очага - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко заявил о последствиях создания на Украине "натовского" очага

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина станет "натовским" очагом, Запад будет тренироваться на белорусской территории перед... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:51

2022-02-24T13:51

2022-02-24T13:51

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ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина станет "натовским" очагом, Запад будет тренироваться на белорусской территории перед нападением на Москву."Если вдруг Украина станет вот этим очагом натовским и будет нацелена против России, то, как я сказал сегодня ночью Путину, тренироваться будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. Получится - тогда и на Россию", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.По его словам, "если надо будет какую-то ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, а потом уже из Харькова или откуда-то - на Москву".Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lukashenko-1774750178.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lukashenko-1774744502.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, донбасс, ситуация в днр и лнр