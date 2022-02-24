12:25 24.02.2022 (обновлено: 13:03 24.02.2022)
Лукашенко заявил, что Украина хотела конфликта с Россией
Президент Белоруссии Лукашенко обвинил Украину в том, что она хотела конфликта с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина хотела конфликта с РФ, ничего не делала для его предотвращения, а постоянно нагнетала ситуацию.
"Все эти факты, которые скрыты от СМИ, говорят о том, что они (Украина – ред.), наверное, хотели этого конфликта. Они ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали. Даже после признания независимости этих республик (Донбасса – ред.)", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он, в частности, рассказал, что Украина ранее усилила охрану границы с Белоруссией, но перед спецоперацией РФ с украинской стороны пограничников не было. "Вчера вечером командующий пограничными войсками мне доложил: усилена государственная граница Украины. Как усилена: вместо двух человек в наряде пять... Хорошо, говорю, наблюдай, будем смотреть дальше. Поздно вечером звонит мне: "Александр Григорьевич, на границе с украинской стороны никого нет". Разбежались. К моменту начала операции (российской спецоперации – ред.) с той стороны не было пограничников", - заявил Лукашенко.
Белорусский президент добавил, что Киев к обострению отношений подталкивали с Запада. "Вы думаете, они не понимают, что не готовы к войне с Россией? Они это понимают. Опять вопрос: а почему тогда обостряют отношения? А потому, что сзади штыком в пятую точку толкают на войну. Вот они и пошли на эту войну. Получили ответ", - отметил глава белорусского государства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев