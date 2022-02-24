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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774702324.html
Украину предупреждали о возможной спецоперации России, заявил Лукашенко
Украину предупреждали о возможной спецоперации России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022
Украину предупреждали о возможной спецоперации России, заявил Лукашенко
Военное руководство Украины предупреждали о возможной спецоперации России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Сегодня ночью до операции он... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:44
2022-02-24T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Военное руководство Украины предупреждали о возможной спецоперации России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины. — Прим. ред.) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему (представителю украинского военного руководства. — Прим. ред.) от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву", — сказал он на оперативном совещании с военными, слова Лукашенко приводит госагентство БЕЛТА.Президент Белоруссии привел пример из истории, который помог предотвратить столкновение двух стран."Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" — заявил Лукашенко.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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"Он даже не позвонил в Москву" – Лукашенко о бездействии военного руководства Украины
"Позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" Первый о том, что военное руководство Украины было в курсе возможной спецоперации и могло ее предотвратить.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире
11:44 24.02.2022 (обновлено: 12:15 24.02.2022)
 
Украину предупреждали о возможной спецоперации России, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Украину предупреждали о возможной спецоперации России

Читать ria.ru в
МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Военное руководство Украины предупреждали о возможной спецоперации России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины. — Прим. ред.) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему (представителю украинского военного руководства. — Прим. ред.) от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву", — сказал он на оперативном совещании с военными, слова Лукашенко приводит госагентство БЕЛТА.

Президент Белоруссии привел пример из истории, который помог предотвратить столкновение двух стран.

"Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" — заявил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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