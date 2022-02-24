11:44 24.02.2022 (обновлено: 12:15 24.02.2022)
Украину предупреждали о возможной спецоперации России, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: Украину предупреждали о возможной спецоперации России
МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Военное руководство Украины предупреждали о возможной спецоперации России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины. — Прим. ред.) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему (представителю украинского военного руководства. — Прим. ред.) от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву", — сказал он на оперативном совещании с военными, слова Лукашенко приводит госагентство БЕЛТА.
Президент Белоруссии привел пример из истории, который помог предотвратить столкновение двух стран.
"Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" — заявил Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
"Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины. — Прим. ред.) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему (представителю украинского военного руководства. — Прим. ред.) от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву", — сказал он на оперативном совещании с военными, слова Лукашенко приводит госагентство БЕЛТА.
Президент Белоруссии привел пример из истории, который помог предотвратить столкновение двух стран.
"Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" — заявил Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Опубликовано: Влада Копылова