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Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине, заявил Лукашенко
Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022
Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации на Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:23
2022-02-24T11:35
в мире
александр лукашенко
украина
россия
днр
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации на Украине."Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - заявил Лукашенко на оперативном совещании с военными. Его слова приводит госагентство Sputnik Беларусь.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, александр лукашенко, украина, россия, днр, ситуация в днр и лнр
11:23 24.02.2022 (обновлено: 11:35 24.02.2022)
 
Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации на Украине.
"Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - заявил Лукашенко на оперативном совещании с военными. Его слова приводит госагентство Sputnik Беларусь.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин в разговоре с Лукашенко назвал цель операции на Украине
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреАлександр ЛукашенкоУкраинаРоссияДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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