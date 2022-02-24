https://ria.ru/20220224/lugansk-1774616876.html

Ночь в Луганске проходит спокойно

Ночь в Луганске проходит спокойно - РИА Новости, 24.02.2022

Ночь в Луганске проходит спокойно

Ночь в Луганске проходит спокойно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T04:10

2022-02-24T04:10

2022-02-24T04:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

лнр

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Ночь в Луганске проходит спокойно, передает корреспондент РИА Новости.Из окрестностей столицы ЛНР не слышно артиллерийских взрывов. Линия соприкосновения проходит буквально в 15 километрах к северу от Луганска, с этого направления обычно часто доносятся взрывы и залпы.В самом Луганске сейчас действует комендантский час, поэтому на улицах нет ни машин, ни пешеходов. В некоторых окнах жилых домов горит свет.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, лнр