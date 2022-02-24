Ночь в Луганске проходит спокойно
Ночь в Луганске проходит спокойно, из окрестностей не слышно артиллерийских взрывов
Мобилизационный пункт в Луганске
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Ночь в Луганске проходит спокойно, передает корреспондент РИА Новости.
Из окрестностей столицы ЛНР не слышно артиллерийских взрывов. Линия соприкосновения проходит буквально в 15 километрах к северу от Луганска, с этого направления обычно часто доносятся взрывы и залпы.
В самом Луганске сейчас действует комендантский час, поэтому на улицах нет ни машин, ни пешеходов. В некоторых окнах жилых домов горит свет.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев