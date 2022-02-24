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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lnr-1774800345.html
Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник возле шахты Белореченская
Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник возле шахты Белореченская - РИА Новости, 24.02.2022
Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник возле шахты Белореченская
Народная милиция ЛНР сообщила, что ее силы ПВО сбили беспилотник украинских военных вблизи шахты Белореченская. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:01
2022-02-24T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что ее силы ПВО сбили беспилотник украинских военных вблизи шахты Белореченская."Силами ПВО НМ ЛНР был сбит БПЛА ВСУ вблизи шахты Белореченская", - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, луганская народная республика
16:01 24.02.2022 (обновлено: 16:09 24.02.2022)
 
Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник возле шахты Белореченская

Народная милиция ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник возле шахты Белореченская

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что ее силы ПВО сбили беспилотник украинских военных вблизи шахты Белореченская.
"Силами ПВО НМ ЛНР был сбит БПЛА ВСУ вблизи шахты Белореченская", - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:03
Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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