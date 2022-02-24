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Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник возле шахты Белореченская

Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник возле шахты Белореченская - РИА Новости, 24.02.2022

Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник возле шахты Белореченская

Народная милиция ЛНР сообщила, что ее силы ПВО сбили беспилотник украинских военных вблизи шахты Белореченская. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:01

2022-02-24T16:01

2022-02-24T16:09

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что ее силы ПВО сбили беспилотник украинских военных вблизи шахты Белореченская."Силами ПВО НМ ЛНР был сбит БПЛА ВСУ вблизи шахты Белореченская", - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, луганская народная республика