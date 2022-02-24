Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lnr-1774733848.html
Народная милиция ЛНР форсировала реку Северский Донец
Народная милиция ЛНР форсировала реку Северский Донец - РИА Новости, 24.02.2022
Народная милиция ЛНР форсировала реку Северский Донец
Силы Народной милиции ЛНР перешли реку Донец, заявил представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. По реке Северский Донец проходит часть... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:02
2022-02-24T13:07
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771159768_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_599eb0f9379172cd94d1254a2eefcb95.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР перешли реку Донец, заявил представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. По реке Северский Донец проходит часть линии соприкосновения между Украиной и ЛНР."Наши силы уже на противоположном берегу Донца, что уже о многом говорит. Мы продолжаем освобождать свою землю. Вот только что оттуда приехал, довелось ступить на землю, на которой не был восемь лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/lnr-1774660837.html
https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771159768_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e44ff6a5d0b06008d4eb861393c383d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, луганская народная республика
13:02 24.02.2022 (обновлено: 13:07 24.02.2022)
 
Народная милиция ЛНР форсировала реку Северский Донец

Армия ЛНР перешла линию соприкосновения в районе Северского Донца и уже на другом берегу

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР перешли реку Донец, заявил представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. По реке Северский Донец проходит часть линии соприкосновения между Украиной и ЛНР.
"Наши силы уже на противоположном берегу Донца, что уже о многом говорит. Мы продолжаем освобождать свою землю. Вот только что оттуда приехал, довелось ступить на землю, на которой не был восемь лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Станица Луганская и город Счастье перешли под контроль ЛНР
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала