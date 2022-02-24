https://ria.ru/20220224/lnr-1774733848.html

Народная милиция ЛНР форсировала реку Северский Донец

Народная милиция ЛНР форсировала реку Северский Донец - РИА Новости, 24.02.2022

Народная милиция ЛНР форсировала реку Северский Донец

Силы Народной милиции ЛНР перешли реку Донец, заявил представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. По реке Северский Донец проходит часть... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:02

2022-02-24T13:02

2022-02-24T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР перешли реку Донец, заявил представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. По реке Северский Донец проходит часть линии соприкосновения между Украиной и ЛНР."Наши силы уже на противоположном берегу Донца, что уже о многом говорит. Мы продолжаем освобождать свою землю. Вот только что оттуда приехал, довелось ступить на землю, на которой не был восемь лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/lnr-1774660837.html

https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html

россия

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, луганская народная республика