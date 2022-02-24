https://ria.ru/20220224/lnr-1774686224.html
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино
Народная милиция ЛНР заявила, что в четверг освободила находившийся под контролем Вооруженных сил Украины населенный пункт Лопаскино. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:57
2022-02-24T10:57
2022-02-24T11:21
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лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что в четверг освободила находившийся под контролем Вооруженных сил Украины населенный пункт Лопаскино."Силами НМ ЛНР освобождён н.п. Лопаскино", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, лнр
10:57 24.02.2022 (обновлено: 11:21 24.02.2022)
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино
В Народной милиции ЛНР заявили об освобождении Лопаскино