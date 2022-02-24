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В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино
Народная милиция ЛНР заявила, что в четверг освободила находившийся под контролем Вооруженных сил Украины населенный пункт Лопаскино. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:57
2022-02-24T11:21
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что в четверг освободила находившийся под контролем Вооруженных сил Украины населенный пункт Лопаскино."Силами НМ ЛНР освобождён н.п. Лопаскино", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр
10:57 24.02.2022 (обновлено: 11:21 24.02.2022)
 
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино

В Народной милиции ЛНР заявили об освобождении Лопаскино

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что в четверг освободила находившийся под контролем Вооруженных сил Украины населенный пункт Лопаскино.
"Силами НМ ЛНР освобождён н.п. Лопаскино", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ЛНР заявил, что Украина не предприняла действий по эвакуации жителей
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛНР
 
 
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