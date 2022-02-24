https://ria.ru/20220224/lnr-1774686224.html

В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино

В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино - РИА Новости, 24.02.2022

В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино

Народная милиция ЛНР заявила, что в четверг освободила находившийся под контролем Вооруженных сил Украины населенный пункт Лопаскино. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:57

2022-02-24T10:57

2022-02-24T11:21

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что в четверг освободила находившийся под контролем Вооруженных сил Украины населенный пункт Лопаскино."Силами НМ ЛНР освобождён н.п. Лопаскино", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, лнр