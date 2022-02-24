10:48 24.02.2022 (обновлено: 11:03 24.02.2022)
В ЛНР заявили, что у республики не будет легкой операции в Донбассе
Советник главы ЛНР Мирошник: у республики не будет легкой операции в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Легкой операции у республик Донбасса не будет из-за глубоко эшелонированной обороны Украины, заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.
"Мы понимаем, что перед нами глубоко эшелонированная оборона, которая строилась на протяжении последних как минимум 7,5 лет. Ничего легкого мы там не ждем, сейчас будут предприняты все необходимые действия, чтобы взломать эту оборону", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова