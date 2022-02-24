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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lnr-1774660837.html
Станица Луганская и город Счастье перешли под контроль ЛНР
Станица Луганская и город Счастье перешли под контроль ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
Станица Луганская и город Счастье перешли под контроль ЛНР
Народная милиция ЛНР взяла под контроль поселок Станица Луганская и город Счастье, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев."Счастье и Станица... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:35
2022-02-24T10:05
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Народная милиция ЛНР взяла под контроль поселок Станица Луганская и город Счастье, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев."Счастье и Станица Луганская — под контролем ЛНР", — написал он в Telegram-канале.Около 7:00 он сообщил о наступлении на этом направлении.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр
09:35 24.02.2022 (обновлено: 10:05 24.02.2022)
 
Станица Луганская и город Счастье перешли под контроль ЛНР

Войска ЛНР взяли под контроль город Счастье и Станицу Луганскую

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Народная милиция ЛНР взяла под контроль поселок Станица Луганская и город Счастье, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев.

"Счастье и Станица Луганская — под контролем ЛНР", — написал он в Telegram-канале.
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:03
Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Около 7:00 он сообщил о наступлении на этом направлении.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин назвал заявления Киева об уничтожении гражданских объектов ложью

Обострение ситуации в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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