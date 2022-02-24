08:52 24.02.2022 (обновлено: 09:18 24.02.2022)
В ЛНР заявили, что ведут огонь только по военным объектам
Народная милиция ЛНР заявила, что ведет огонь только по военным объектам
Мобилизационный пункт в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что начала операцию по освобождению "временно оккупированной территории" ЛНР, огонь ведется только по военным объектам, мирному населению ничего не угрожает.
"Двадцать четвертого февраля Народная милиция Луганской народной республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской народной республики", - сказал в видеообращении официальный представитель Народной милиции республики.
"Подразделения Народной милиции ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины", - подчеркнул представитель.
Он добавил, что мирному населению ничего не угрожает. "Тем не менее, я призываю граждан Луганской народной республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежища", - сказал он.
"Я обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы их вооруженных сил", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.
Опубликовано: Варвара Скокшина