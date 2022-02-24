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В ЛНР заявили, что ведут огонь только по военным объектам
В ЛНР заявили, что ведут огонь только по военным объектам - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР заявили, что ведут огонь только по военным объектам
Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что начала операцию по освобождению "временно оккупированной территории" ЛНР, огонь ведется только по... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:52
2022-02-24T09:18
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что начала операцию по освобождению "временно оккупированной территории" ЛНР, огонь ведется только по военным объектам, мирному населению ничего не угрожает."Двадцать четвертого февраля Народная милиция Луганской народной республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской народной республики", - сказал в видеообращении официальный представитель Народной милиции республики."Подразделения Народной милиции ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины", - подчеркнул представитель.Он добавил, что мирному населению ничего не угрожает. "Тем не менее, я призываю граждан Луганской народной республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежища", - сказал он."Я обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы их вооруженных сил", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр
08:52 24.02.2022 (обновлено: 09:18 24.02.2022)
 
В ЛНР заявили, что ведут огонь только по военным объектам

Народная милиция ЛНР заявила, что ведет огонь только по военным объектам

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМобилизационный пункт в Луганске
Мобилизационный пункт в Луганске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что начала операцию по освобождению "временно оккупированной территории" ЛНР, огонь ведется только по военным объектам, мирному населению ничего не угрожает.
"Двадцать четвертого февраля Народная милиция Луганской народной республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской народной республики", - сказал в видеообращении официальный представитель Народной милиции республики.
"Подразделения Народной милиции ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины", - подчеркнул представитель.
Он добавил, что мирному населению ничего не угрожает. "Тем не менее, я призываю граждан Луганской народной республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежища", - сказал он.
"Я обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы их вооруженных сил", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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09:18В мире
МЧС Украины сообщило о первых потерянных ВСУ населенных пунктах
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛНР
 
 
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