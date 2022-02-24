Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/litva-1774844407.html
Российского посла вызвали в МИД Литвы
Российского посла вызвали в МИД Литвы - РИА Новости, 24.02.2022
Российского посла вызвали в МИД Литвы
МИД Литвы вызвал российского посла Алексея Исакова и осудил спецоперацию РФ по демилитаризации Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:14
2022-02-24T18:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
алексей исаков
россия
украина
донбасс
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500171_0:8:3612:2040_1920x0_80_0_0_118d76c9eecaaddf1ed02f9ca5575b10.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МИД Литвы вызвал российского посла Алексея Исакова и осудил спецоперацию РФ по демилитаризации Украины, сообщает пресс-служба ведомства."В министерство иностранных дел 24 февраля был вызван посол России Алексей Исаков, встретившийся с замминистра иностранных дел Мантасом Адоменасом резко осудил незаконное широкомасштабное военное вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/posol-1774768623.html
россия
украина
донбасс
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500171_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_bf1c181e877d7ad7cd5397e4bde77720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей исаков, россия, украина, донбасс, литва
18:14 24.02.2022
 
Российского посла вызвали в МИД Литвы

Российского посла Исакова вызвали в МИД Литвы

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Здание МИД Литвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МИД Литвы вызвал российского посла Алексея Исакова и осудил спецоперацию РФ по демилитаризации Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
"В министерство иностранных дел 24 февраля был вызван посол России Алексей Исаков, встретившийся с замминистра иностранных дел Мантасом Адоменасом резко осудил незаконное широкомасштабное военное вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 14:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Японии вызвал российского посла
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлексей ИсаковРоссияУкраинаДонбассЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала