https://ria.ru/20220224/litva-1774844407.html

Российского посла вызвали в МИД Литвы

Российского посла вызвали в МИД Литвы - РИА Новости, 24.02.2022

Российского посла вызвали в МИД Литвы

МИД Литвы вызвал российского посла Алексея Исакова и осудил спецоперацию РФ по демилитаризации Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:14

2022-02-24T18:14

2022-02-24T18:14

обострение ситуации в днр и лнр

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литва

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МИД Литвы вызвал российского посла Алексея Исакова и осудил спецоперацию РФ по демилитаризации Украины, сообщает пресс-служба ведомства."В министерство иностранных дел 24 февраля был вызван посол России Алексей Исаков, встретившийся с замминистра иностранных дел Мантасом Адоменасом резко осудил незаконное широкомасштабное военное вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, алексей исаков, россия, украина, донбасс, литва