11:46 24.02.2022 (обновлено: 12:11 24.02.2022)
Президент Литвы подписал декрет о введении режима ЧП
Президент Литвы Науседа подписал декрет о введении режима ЧП из-за ситуации на Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации на Украине и попросил парламент утвердить его.
"Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который сейм утвердит на внеочередной сессии… Мы говорим о внешней безопасности Литвы и обязаны сделать все, чтобы она была гарантирована без малейших сомнений", — сказал он. Трансляция выступления велась на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).
Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что внеочередная сессия будет созвана "немедленно".
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Варвара Скокшина