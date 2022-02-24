https://ria.ru/20220224/litva-1774703123.html

Президент Литвы подписал декрет о введении режима ЧП

Президент Литвы подписал декрет о введении режима ЧП - РИА Новости, 24.02.2022

Президент Литвы подписал декрет о введении режима ЧП

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации на Украине и попросил парламент утвердить его. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:46

2022-02-24T11:46

2022-02-24T12:11

в мире

литва

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации на Украине и попросил парламент утвердить его."Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который сейм утвердит на внеочередной сессии… Мы говорим о внешней безопасности Литвы и обязаны сделать все, чтобы она была гарантирована без малейших сомнений", — сказал он. Трансляция выступления велась на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что внеочередная сессия будет созвана "немедленно".Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/voennye-1774683561.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, литва