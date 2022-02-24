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Президент Литвы подписал декрет о введении режима ЧП
Президент Литвы подписал декрет о введении режима ЧП - РИА Новости, 24.02.2022
Президент Литвы подписал декрет о введении режима ЧП
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации на Украине и попросил парламент утвердить его. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:46
2022-02-24T12:11
в мире
литва
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации на Украине и попросил парламент утвердить его."Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который сейм утвердит на внеочередной сессии… Мы говорим о внешней безопасности Литвы и обязаны сделать все, чтобы она была гарантирована без малейших сомнений", — сказал он. Трансляция выступления велась на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что внеочередная сессия будет созвана "немедленно".Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/voennye-1774683561.html
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Варвара Скокшина
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в мире, литва
11:46 24.02.2022 (обновлено: 12:11 24.02.2022)
 
Президент Литвы подписал декрет о введении режима ЧП

Президент Литвы Науседа подписал декрет о введении режима ЧП из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации на Украине и попросил парламент утвердить его.
"Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который сейм утвердит на внеочередной сессии… Мы говорим о внешней безопасности Литвы и обязаны сделать все, чтобы она была гарантирована без малейших сомнений", — сказал он. Трансляция выступления велась на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).
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10:48
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны
Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что внеочередная сессия будет созвана "немедленно".
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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