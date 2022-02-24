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Новости Подмосковья
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Новое здание физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде
Новое здание физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 24.02.2022
Новое здание физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде
Новое здание физмат-лицея, который входит в топ-10 школ Подмосковья откроют 1 сентября 2023 года в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:07
2022-02-24T19:07
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
образование
образование - общество
сергиево-посадский район
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новое здание физмат-лицея, который входит в топ-10 школ Подмосковья откроют 1 сентября 2023 года в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба облправительства.В 3-этажном корпусе будут отдельные блоки для средней и старшей школы с учебными кабинетами, мастерскими и лаборантскими, спортзалом и актовым залом на 300 мест. Предусмотрены библиотечно-информационный центр, медблок, спортивная зона с футбольным полем.
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общество, московская область (подмосковье), образование, образование - общество, сергиево-посадский район
19:07 24.02.2022
 

Новое здание физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде

© Предоставлено пресс-службой правительства Московской области Новое здание физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде
Новое здание физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде
© Предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новое здание физмат-лицея, который входит в топ-10 школ Подмосковья откроют 1 сентября 2023 года в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба облправительства.
"Физико-математический лицей был создан в 1990 году его директором Вячеславом Григорьевичем Суховым. Тут дают уникальные знания по математике, физике. И, несмотря на то, что лицей очень маленький, его выпускники поступают в лучшие вузы страны. Обучение ведется с 8-го класса. Сейчас мы этот лицей расширяем, и затем назовем именем его создателя. Это будет школа на 525 мест, дети в ней будут обучаться уже с 5-го класса", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, посетившего стройплощадку.
В 3-этажном корпусе будут отдельные блоки для средней и старшей школы с учебными кабинетами, мастерскими и лаборантскими, спортзалом и актовым залом на 300 мест. Предусмотрены библиотечно-информационный центр, медблок, спортивная зона с футбольным полем.
Строительство начальной школы в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 13:55Новости Подмосковья
Еще 25 ультрасовременных школ заложат в Подмосковье
Опубликовано: Алёна Пава
 
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