https://ria.ru/20220224/leytragin-1774805685.html

Минздрав разрешил третью фазу исследований препарата "Лейтрагин"

Минздрав разрешил третью фазу исследований препарата "Лейтрагин" - РИА Новости, 24.02.2022

Минздрав разрешил третью фазу исследований препарата "Лейтрагин"

Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства получил разрешение на 3-ю фазу клинических исследований препарата от... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:15

2022-02-24T16:15

2022-02-24T16:15

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства получил разрешение на 3-ю фазу клинических исследований препарата от коронавируса "Лейтрагин", следует из данных реестра разрешенных клинических исследований Минздрава России."Настоящее клиническое исследование проводится с целью установления безопасности и эффективности препарата "Лейтрагин", раствор для ингаляций, 1 мг/мл (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России) при лечении госпитализированных пациентов, c COVID-19 среднетяжелого течения",- говорится в реестре.В исследовании примут участие 630 пациентов, завершить его планируется 30 июня 2023 года, уточняется в реестре.

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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