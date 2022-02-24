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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220224/leytragin-1774805685.html
Минздрав разрешил третью фазу исследований препарата "Лейтрагин"
Минздрав разрешил третью фазу исследований препарата "Лейтрагин" - РИА Новости, 24.02.2022
Минздрав разрешил третью фазу исследований препарата "Лейтрагин"
Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства получил разрешение на 3-ю фазу клинических исследований препарата от... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:15
2022-02-24T16:15
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства получил разрешение на 3-ю фазу клинических исследований препарата от коронавируса "Лейтрагин", следует из данных реестра разрешенных клинических исследований Минздрава России."Настоящее клиническое исследование проводится с целью установления безопасности и эффективности препарата "Лейтрагин", раствор для ингаляций, 1 мг/мл (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России) при лечении госпитализированных пациентов, c COVID-19 среднетяжелого течения",- говорится в реестре.В исследовании примут участие 630 пациентов, завершить его планируется 30 июня 2023 года, уточняется в реестре.
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Ольга Маркова
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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирусы
16:15 24.02.2022
 
Минздрав разрешил третью фазу исследований препарата "Лейтрагин"

Минздрав разрешил третью фазу клинических исследований препарата от COVID-19 "Лейтрагин"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства получил разрешение на 3-ю фазу клинических исследований препарата от коронавируса "Лейтрагин", следует из данных реестра разрешенных клинических исследований Минздрава России.
"Настоящее клиническое исследование проводится с целью установления безопасности и эффективности препарата "Лейтрагин", раствор для ингаляций, 1 мг/мл (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России) при лечении госпитализированных пациентов, c COVID-19 среднетяжелого течения",- говорится в реестре.
В исследовании примут участие 630 пациентов, завершить его планируется 30 июня 2023 года, уточняется в реестре.
Опубликовано: Ольга Маркова
 
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