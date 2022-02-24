https://ria.ru/20220224/latviya-1774637687.html

Премьер Латвии призвал НАТО к консультациям из-за ситуации на Украине

Премьер Латвии призвал НАТО к консультациям из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Премьер Латвии призвал НАТО к консультациям из-за ситуации на Украине

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш призывает НАТО к консультациям в соответствии со статьей 4 устава организации (при угрозе территориальной целостности) в связи... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:04

2022-02-24T08:04

2022-02-24T08:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

ситуация в днр и лнр

кришьянис кариньш

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш призывает НАТО к консультациям в соответствии со статьей 4 устава организации (при угрозе территориальной целостности) в связи с ситуацией на Украине."Российская военная агрессия против суверенитета Украины, народа и демократии абсолютно неприемлемы. Это ответственность Путина немедленно ее прекратить. Латвия тесно сотрудничает с партнерами по ЕС и НАТО. мы призываем к консультациям в НАТО в соответствии со статьей 4", - написал он в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/rezhim-chp-1774636056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, нато, россия, ситуация в днр и лнр, кришьянис кариньш