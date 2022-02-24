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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/latviya-1774637687.html
Премьер Латвии призвал НАТО к консультациям из-за ситуации на Украине
Премьер Латвии призвал НАТО к консультациям из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Премьер Латвии призвал НАТО к консультациям из-за ситуации на Украине
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш призывает НАТО к консультациям в соответствии со статьей 4 устава организации (при угрозе территориальной целостности) в связи... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:04
2022-02-24T08:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
латвия
нато
россия
ситуация в днр и лнр
кришьянис кариньш
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш призывает НАТО к консультациям в соответствии со статьей 4 устава организации (при угрозе территориальной целостности) в связи с ситуацией на Украине."Российская военная агрессия против суверенитета Украины, народа и демократии абсолютно неприемлемы. Это ответственность Путина немедленно ее прекратить. Латвия тесно сотрудничает с партнерами по ЕС и НАТО. мы призываем к консультациям в НАТО в соответствии со статьей 4", - написал он в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, латвия, нато, россия, ситуация в днр и лнр, кришьянис кариньш
08:04 24.02.2022 (обновлено: 08:30 24.02.2022)
 
Премьер Латвии призвал НАТО к консультациям из-за ситуации на Украине

Премьер Латвии Кариньш призвал НАТО к консультациям из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш призывает НАТО к консультациям в соответствии со статьей 4 устава организации (при угрозе территориальной целостности) в связи с ситуацией на Украине.
"Российская военная агрессия против суверенитета Украины, народа и демократии абсолютно неприемлемы. Это ответственность Путина немедленно ее прекратить. Латвия тесно сотрудничает с партнерами по ЕС и НАТО. мы призываем к консультациям в НАТО в соответствии со статьей 4", - написал он в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:53В мире
На Украине объявили военное положение
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛатвияНАТОРоссияСитуация в ДНР и ЛНРКришьянис Кариньш
 
 
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