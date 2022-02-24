https://ria.ru/20220224/kulikova-1774697875.html

"Вспоминаю с ужасом": Мария Куликова объяснила изменения в жизни

"Вспоминаю с ужасом": Мария Куликова объяснила изменения в жизни - РИА Новости, 24.02.2022

"Вспоминаю с ужасом": Мария Куликова объяснила изменения в жизни

Звезда "Склифосовского" Мария Куликова рассказала о тяжелом моменте в ее жизни, после которого она сильно изменилась. Подробности случившегося она раскрыла... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:04

2022-02-24T14:04

2022-02-24T14:04

шоубиз

мария куликова

знаменитости

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Звезда "Склифосовского" Мария Куликова рассказала о тяжелом моменте в ее жизни, после которого она сильно изменилась. Подробности случившегося она раскрыла винтервью с 7days.ru.Она призналась, что испытывала чувство вины перед другими и оно "разрослось до каких-то диких размеров"."И каждому я была что-то должна: сделать, разрулить, помочь, написать, сказать, дать. Этот момент стал Рубиконом. Я стала работать над собой, поняв, что в противном случае просто сойду с ума", — делится звезда. За помощью психолога артистка не обратилась. Она сама научилась говорить нет и ограничила круг общения. Недавно Куликова рассказала о своих чувствах к Максиму Аверину, с которым снималась в сериале "Склифосовский".

https://ria.ru/20220216/buzova-1773090282.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

мария куликова, знаменитости