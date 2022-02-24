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Шоубиз
https://ria.ru/20220224/kulikova-1774697875.html
"Вспоминаю с ужасом": Мария Куликова объяснила изменения в жизни
"Вспоминаю с ужасом": Мария Куликова объяснила изменения в жизни - РИА Новости, 24.02.2022
"Вспоминаю с ужасом": Мария Куликова объяснила изменения в жизни
Звезда "Склифосовского" Мария Куликова рассказала о тяжелом моменте в ее жизни, после которого она сильно изменилась. Подробности случившегося она раскрыла... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:04
2022-02-24T14:04
шоубиз
мария куликова
знаменитости
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Звезда "Склифосовского" Мария Куликова рассказала о тяжелом моменте в ее жизни, после которого она сильно изменилась. Подробности случившегося она раскрыла винтервью с 7days.ru.Она призналась, что испытывала чувство вины перед другими и оно "разрослось до каких-то диких размеров"."И каждому я была что-то должна: сделать, разрулить, помочь, написать, сказать, дать. Этот момент стал Рубиконом. Я стала работать над собой, поняв, что в противном случае просто сойду с ума", — делится звезда. За помощью психолога артистка не обратилась. Она сама научилась говорить нет и ограничила круг общения. Недавно Куликова рассказала о своих чувствах к Максиму Аверину, с которым снималась в сериале "Склифосовский".
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Елена Громова
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мария куликова, знаменитости
14:04 24.02.2022
 
"Вспоминаю с ужасом": Мария Куликова объяснила изменения в жизни

Мария Куликова объяснила изменения в жизни разросшимся чувством вины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Мария Куликова
Актриса театра и кино Мария Куликова - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Звезда "Склифосовского" Мария Куликова рассказала о тяжелом моменте в ее жизни, после которого она сильно изменилась. Подробности случившегося она раскрыла винтервью с 7days.ru.
"...наступил момент, когда я просто разревелась, а потом поглубже вдохнула и послала всех к чертовой матери. Каждый раз я вспоминаю этот мрачный день с ужасом, потому что тогда меня загнали в угол", — говорит актриса.
Она призналась, что испытывала чувство вины перед другими и оно "разрослось до каких-то диких размеров".
"И каждому я была что-то должна: сделать, разрулить, помочь, написать, сказать, дать. Этот момент стал Рубиконом. Я стала работать над собой, поняв, что в противном случае просто сойду с ума", — делится звезда.
За помощью психолога артистка не обратилась. Она сама научилась говорить нет и ограничила круг общения.
Недавно Куликова рассказала о своих чувствах к Максиму Аверину, с которым снималась в сериале "Склифосовский".
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Опубликовано: Елена Громова
 
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