https://ria.ru/20220224/kuban-1774839464.html
На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса
На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса - РИА Новости, 24.02.2022
На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали создание "зеленых щитов" вокруг городов Абинск и Крымск, сообщает пресс-служба ЗСК. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:58
2022-02-24T17:58
2022-02-24T17:58
краснодарский край
общество
краснодарский край
абинск
крымский район
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КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали создание "зеленых щитов" вокруг городов Абинск и Крымск, сообщает пресс-служба ЗСК."Депутаты поддержали создание "зеленых щитов" вокруг Абинска и Крымска", - говорится в сообщении.Уточняется, что парламентарии рассмотрели вопросы о создании лесопарковых зеленых поясов Абинского городского поселения Абинского района и Крымского городского поселения Крымского района на сессии в четверг."Продолжается работа, проводимая нами с начала созыва. Всё больше населенных пунктов края получают лесопарковые зеленые пояса – территории, защищенные от застройки и дающие местным жителям возможность жить в природном окружении, дышать чистым воздухом. Это улучшит не только экологию многих микрорайонов, но и их внешний вид. Появление лесопарковых зеленых поясов вблизи жилых кварталов – большой вклад в повышение качества жизни населения Кубани", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.По данным ЗСК, проекты постановлений разработаны на основании материалов, поступивших в законодательное собрание от Общественной палаты Краснодарского края.
https://ria.ru/20220224/promyshlennost-1774836814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, абинск, крымский район
На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса
В Красноярском крае создадут лесопарковые зеленые пояса