https://ria.ru/20220224/kuban-1774839464.html

На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса

На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса - РИА Новости, 24.02.2022

На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали создание "зеленых щитов" вокруг городов Абинск и Крымск, сообщает пресс-служба ЗСК. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:58

2022-02-24T17:58

2022-02-24T17:58

краснодарский край

общество

краснодарский край

абинск

крымский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg

КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали создание "зеленых щитов" вокруг городов Абинск и Крымск, сообщает пресс-служба ЗСК."Депутаты поддержали создание "зеленых щитов" вокруг Абинска и Крымска", - говорится в сообщении.Уточняется, что парламентарии рассмотрели вопросы о создании лесопарковых зеленых поясов Абинского городского поселения Абинского района и Крымского городского поселения Крымского района на сессии в четверг."Продолжается работа, проводимая нами с начала созыва. Всё больше населенных пунктов края получают лесопарковые зеленые пояса – территории, защищенные от застройки и дающие местным жителям возможность жить в природном окружении, дышать чистым воздухом. Это улучшит не только экологию многих микрорайонов, но и их внешний вид. Появление лесопарковых зеленых поясов вблизи жилых кварталов – большой вклад в повышение качества жизни населения Кубани", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.По данным ЗСК, проекты постановлений разработаны на основании материалов, поступивших в законодательное собрание от Общественной палаты Краснодарского края.

https://ria.ru/20220224/promyshlennost-1774836814.html

https://ria.ru/20220224/zdravookhranenie-1774827870.html

краснодарский край

абинск

крымский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, краснодарский край, абинск, крымский район