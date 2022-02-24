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Краснодарский край
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На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса
На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса - РИА Новости, 24.02.2022
На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали создание "зеленых щитов" вокруг городов Абинск и Крымск, сообщает пресс-служба ЗСК. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:58
2022-02-24T17:58
краснодарский край
общество
краснодарский край
абинск
крымский район
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КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали создание "зеленых щитов" вокруг городов Абинск и Крымск, сообщает пресс-служба ЗСК."Депутаты поддержали создание "зеленых щитов" вокруг Абинска и Крымска", - говорится в сообщении.Уточняется, что парламентарии рассмотрели вопросы о создании лесопарковых зеленых поясов Абинского городского поселения Абинского района и Крымского городского поселения Крымского района на сессии в четверг."Продолжается работа, проводимая нами с начала созыва. Всё больше населенных пунктов края получают лесопарковые зеленые пояса – территории, защищенные от застройки и дающие местным жителям возможность жить в природном окружении, дышать чистым воздухом. Это улучшит не только экологию многих микрорайонов, но и их внешний вид. Появление лесопарковых зеленых поясов вблизи жилых кварталов – большой вклад в повышение качества жизни населения Кубани", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.По данным ЗСК, проекты постановлений разработаны на основании материалов, поступивших в законодательное собрание от Общественной палаты Краснодарского края.
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общество, краснодарский край, абинск, крымский район
17:58 24.02.2022
 
На Кубани создадут лесопарковые зеленые пояса

В Красноярском крае создадут лесопарковые зеленые пояса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар
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КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали создание "зеленых щитов" вокруг городов Абинск и Крымск, сообщает пресс-служба ЗСК.
"Депутаты поддержали создание "зеленых щитов" вокруг Абинска и Крымска", - говорится в сообщении.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:45Краснодарский край
Фонд промышленности Кубани докапитализировали на миллиард рублей
Уточняется, что парламентарии рассмотрели вопросы о создании лесопарковых зеленых поясов Абинского городского поселения Абинского района и Крымского городского поселения Крымского района на сессии в четверг.
"Продолжается работа, проводимая нами с начала созыва. Всё больше населенных пунктов края получают лесопарковые зеленые пояса – территории, защищенные от застройки и дающие местным жителям возможность жить в природном окружении, дышать чистым воздухом. Это улучшит не только экологию многих микрорайонов, но и их внешний вид. Появление лесопарковых зеленых поясов вблизи жилых кварталов – большой вклад в повышение качества жизни населения Кубани", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.
По данным ЗСК, проекты постановлений разработаны на основании материалов, поступивших в законодательное собрание от Общественной палаты Краснодарского края.
Врачи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:18Краснодарский край
На Кубани увеличили финансирование госпрограммы по здравоохранению
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайАбинскКрымский район
 
 
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