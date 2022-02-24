https://ria.ru/20220224/krym-1774830815.html

Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера

Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера - РИА Новости, 24.02.2022

Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера

Ситуация в Крыму вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях отнесена к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:27

2022-02-24T17:27

2022-02-24T17:44

обострение ситуации в днр и лнр

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Ситуация в Крыму вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях отнесена к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера, говорится в указе главы республики."Отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля 2022 года на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

https://ria.ru/20220224/dnepr-1774696623.html

республика крым

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), россия, ситуация в днр и лнр