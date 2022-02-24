https://ria.ru/20220224/krym-1774830815.html
Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера
Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера - РИА Новости, 24.02.2022
Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера
Ситуация в Крыму вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях отнесена к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:27
2022-02-24T17:27
2022-02-24T17:44
обострение ситуации в днр и лнр
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Ситуация в Крыму вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях отнесена к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера, говорится в указе главы республики."Отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля 2022 года на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
https://ria.ru/20220224/dnepr-1774696623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), россия, ситуация в днр и лнр
17:27 24.02.2022 (обновлено: 17:44 24.02.2022)
Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера
Глава Крыма Аксенов объявил угрозу ЧС регионального характера