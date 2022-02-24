Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/krym-1774830815.html
Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера
Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера - РИА Новости, 24.02.2022
Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера
Ситуация в Крыму вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях отнесена к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:27
2022-02-24T17:44
обострение ситуации в днр и лнр
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Ситуация в Крыму вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях отнесена к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера, говорится в указе главы республики."Отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля 2022 года на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
https://ria.ru/20220224/dnepr-1774696623.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), россия, ситуация в днр и лнр
17:27 24.02.2022 (обновлено: 17:44 24.02.2022)
 
Аксенов объявил в Крыму угрозу ЧС регионального характера

Глава Крыма Аксенов объявил угрозу ЧС регионального характера

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Ситуация в Крыму вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях отнесена к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера, говорится в указе главы республики.
"Отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля 2022 года на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:28
Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеспублика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала