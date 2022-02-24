https://ria.ru/20220224/krym-1774751921.html

Ситуация в Донбассе не повлияет на турсезон в Крыму, заявил Аксенов

Ситуация в Донбассе не повлияет на турсезон в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.02.2022

Ситуация в Донбассе не повлияет на турсезон в Крыму, заявил Аксенов

Ситуация в Донбассе не повлияет на грядущий туристический сезон в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов, не исключив, что этим летом на полуостров... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:54

2022-02-24T13:54

2022-02-24T14:03

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

республика крым

ситуация в днр и лнр

туризм

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе не повлияет на грядущий туристический сезон в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов, не исключив, что этим летом на полуостров отдыхать приедут и граждане Украины."Я думаю, нет. Я думаю, что ситуация достаточно быстро завершится. Те цели, которые поставил наш лидер, будут достигнуты. Так что уверен, что курортному сезону это не помешает. Возможно, в курортный сезон уже к нам активно и массово поедут жители Украины, были бы этому рады", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, может ли ситуация в Донбассе как-то повлиять на туристический сезон в Крыму.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/krym-1774677248.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр