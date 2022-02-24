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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/krym-1774694770.html
Эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится
Эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится - РИА Новости, 24.02.2022
Эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что эвакуация из приграничных с Украиной населенных пунктов республики не проводится, если бы была угроза, соответствующие... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:24
2022-02-24T11:55
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что эвакуация из приграничных с Украиной населенных пунктов республики не проводится, если бы была угроза, соответствующие решения приняли бы немедленно."Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее, приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает."Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи", - подчеркнул Аксенов.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/putin-1774623130.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина
11:24 24.02.2022 (обновлено: 11:55 24.02.2022)
 
Эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится

Глава Крыма Аксенов: если бы была угроза, решение об эвакуации приняли бы немедленно

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что эвакуация из приграничных с Украиной населенных пунктов республики не проводится, если бы была угроза, соответствующие решения приняли бы немедленно.
"Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее, приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной
"Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи", - подчеркнул Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 12:56
В Крыму предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора"*
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Украина
 
 
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