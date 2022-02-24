https://ria.ru/20220224/krym-1774694770.html

Эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится

Эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится - РИА Новости, 24.02.2022

Эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что эвакуация из приграничных с Украиной населенных пунктов республики не проводится, если бы была угроза, соответствующие... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:24

2022-02-24T11:24

2022-02-24T11:55

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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сергей аксенов (политик)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что эвакуация из приграничных с Украиной населенных пунктов республики не проводится, если бы была угроза, соответствующие решения приняли бы немедленно."Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее, приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает."Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи", - подчеркнул Аксенов.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/putin-1774623130.html

https://ria.ru/20220223/terakt-1774522937.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина