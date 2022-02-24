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В Крыму силы МЧС привели в повышенную готовность

В Крыму силы МЧС привели в повышенную готовность - РИА Новости, 24.02.2022

В Крыму силы МЧС привели в повышенную готовность

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Все силы МЧС в Крыму приведены в повышенную готовность из-за ситуации на границе с Украиной, сообщил глава республиканского... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:24

2022-02-24T09:24

2022-02-24T09:33

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

ситуация в днр и лнр

в мире

армянск

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Все силы МЧС в Крыму приведены в повышенную готовность из-за ситуации на границе с Украиной, сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев."Все силы МЧС в Крыму (в связи с ситуацией на границе с Украиной) приведены в повышенную готовность. Ситуация под контролем", - сказал Садаклиев.Есть обращения на горячую линию, а также желающие покинуть Армянск, сказал он. Они перевозятся в город Красноперекопск и размещаются в местном доме культуры.Первые два пункт приема беженцев разворачиваются в крымском Армянске, который находится вблизи с границей Украины, сообщили ранее власти региона.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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армянск

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, армянск, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)