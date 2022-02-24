В Киеве заявили, что Россия закрыла КПП в Крыму для украинцев
Украинский омбудсмен Денисова заявила, что Россия закрыла КПП в Крыму для граждан Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что власти в Крыму прекратили пропуск людей с полуострова на Украину и обратно, при этом, по ее данным, российская сторона объясняет это тем, что работу пунктов пропуска в одностороннем порядке прекратили украинские власти.
"Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами. Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке", - написала Денисова в своем Telegram-канале.
По ее словам, украинские пограничники и контрольные пункты въезда-выезда со стороны материковой Украины работают в штатном режиме.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Опубликовано: Максим Горбачев