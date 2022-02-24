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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/krym-1774607006.html
В Киеве заявили, что Россия закрыла КПП в Крыму для украинцев
В Киеве заявили, что Россия закрыла КПП в Крыму для украинцев - РИА Новости, 24.02.2022
В Киеве заявили, что Россия закрыла КПП в Крыму для украинцев
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что власти в Крыму прекратили пропуск людей с полуострова на Украину и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:15
2022-02-24T01:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
севастополь
украина
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что власти в Крыму прекратили пропуск людей с полуострова на Украину и обратно, при этом, по ее данным, российская сторона объясняет это тем, что работу пунктов пропуска в одностороннем порядке прекратили украинские власти.По ее словам, украинские пограничники и контрольные пункты въезда-выезда со стороны материковой Украины работают в штатном режиме.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, севастополь, украина
01:15 24.02.2022
 
В Киеве заявили, что Россия закрыла КПП в Крыму для украинцев

Украинский омбудсмен Денисова заявила, что Россия закрыла КПП в Крыму для граждан Украины

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Стелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что власти в Крыму прекратили пропуск людей с полуострова на Украину и обратно, при этом, по ее данным, российская сторона объясняет это тем, что работу пунктов пропуска в одностороннем порядке прекратили украинские власти.
"Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами. Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке", - написала Денисова в своем Telegram-канале.
По ее словам, украинские пограничники и контрольные пункты въезда-выезда со стороны материковой Украины работают в штатном режиме.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Горловку, заявили в Донецке
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСевастопольУкраина
 
 
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