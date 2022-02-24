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Туризм
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Раскрыты кодовые слова сотрудников круизных лайнеров при ЧП
Раскрыты кодовые слова сотрудников круизных лайнеров при ЧП - РИА Новости, 24.02.2022
Раскрыты кодовые слова сотрудников круизных лайнеров при ЧП
Бывший круизный директор на лайнере размером в пять "Титаников" рассказал, как персонал общается друг с другом при возникновении определенных ситуаций. Судя по... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:16
2022-02-24T03:16
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бывший круизный директор на лайнере размером в пять "Титаников" рассказал, как персонал общается друг с другом при возникновении определенных ситуаций. Судя по всему, существует "секретный кодовый язык круизов", сообщает Express."Я следил за тем, всё и все было в гармонии", — объяснил спикер. — Это в десять раз сложнее, ты как мэр города, только плавающего посреди моря".По словам круизного директора, для персонала крайне важно иметь кодовые слова, чтобы пассажиры не волновались, если что-то пойдет не так."30-30" означает, что бригада просит техобслуживание убрать беспорядок, — рассказал он. — "Альфа" (Alpha) — неотложная медицинская помощь, "браво" (Bravo) — это пожар". "Кило" (Kilo) — просьба ко всему персоналу явиться на свои аварийные посты, что происходит, например, в случае эвакуации"."Эхо" (Echo) – так предупреждают, что корабль начинает дрейфовать, а "Оскар" (Oscar) означает, что кто-то прыгнул за борт. "Один из членов экипажа сказал мне, что у него было всего четыре или пять "Оскаров" за десять лет круизов", — добавил он.
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Лана Баева
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туризм, новости - туризм, туристы, круизы
03:16 24.02.2022
 
Раскрыты кодовые слова сотрудников круизных лайнеров при ЧП

Эксперты рассказали, какие секретные слова используют в круизах в чрезвычайных ситуациях

© Pixabay / Bernhard PostКруизный лайнер в порту острова Мадейры, Португалия
Круизный лайнер в порту острова Мадейры, Португалия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Pixabay / Bernhard Post
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бывший круизный директор на лайнере размером в пять "Титаников" рассказал, как персонал общается друг с другом при возникновении определенных ситуаций. Судя по всему, существует "секретный кодовый язык круизов", сообщает Express.
"Я следил за тем, всё и все было в гармонии", — объяснил спикер. — Это в десять раз сложнее, ты как мэр города, только плавающего посреди моря".
По словам круизного директора, для персонала крайне важно иметь кодовые слова, чтобы пассажиры не волновались, если что-то пойдет не так.
"30-30" означает, что бригада просит техобслуживание убрать беспорядок, — рассказал он. — "Альфа" (Alpha) — неотложная медицинская помощь, "браво" (Bravo) — это пожар". "Кило" (Kilo) — просьба ко всему персоналу явиться на свои аварийные посты, что происходит, например, в случае эвакуации".
"Эхо" (Echo) – так предупреждают, что корабль начинает дрейфовать, а "Оскар" (Oscar) означает, что кто-то прыгнул за борт.
"Один из членов экипажа сказал мне, что у него было всего четыре или пять "Оскаров" за десять лет круизов", — добавил он.
Круизное судно - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 05:05Туризм
Путешественники рассказали о самых интересных происшествиях в круизах
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмНовости - Туризмтуристыкруизы
 
 
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