https://ria.ru/20220224/kruizy-1774374149.html

Раскрыты кодовые слова сотрудников круизных лайнеров при ЧП

Раскрыты кодовые слова сотрудников круизных лайнеров при ЧП - РИА Новости, 24.02.2022

Раскрыты кодовые слова сотрудников круизных лайнеров при ЧП

Бывший круизный директор на лайнере размером в пять "Титаников" рассказал, как персонал общается друг с другом при возникновении определенных ситуаций. Судя по... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T03:16

2022-02-24T03:16

2022-02-24T03:16

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бывший круизный директор на лайнере размером в пять "Титаников" рассказал, как персонал общается друг с другом при возникновении определенных ситуаций. Судя по всему, существует "секретный кодовый язык круизов", сообщает Express."Я следил за тем, всё и все было в гармонии", — объяснил спикер. — Это в десять раз сложнее, ты как мэр города, только плавающего посреди моря".По словам круизного директора, для персонала крайне важно иметь кодовые слова, чтобы пассажиры не волновались, если что-то пойдет не так."30-30" означает, что бригада просит техобслуживание убрать беспорядок, — рассказал он. — "Альфа" (Alpha) — неотложная медицинская помощь, "браво" (Bravo) — это пожар". "Кило" (Kilo) — просьба ко всему персоналу явиться на свои аварийные посты, что происходит, например, в случае эвакуации"."Эхо" (Echo) – так предупреждают, что корабль начинает дрейфовать, а "Оскар" (Oscar) означает, что кто-то прыгнул за борт. "Один из членов экипажа сказал мне, что у него было всего четыре или пять "Оскаров" за десять лет круизов", — добавил он.

https://ria.ru/20220201/puteshestviya-1770376152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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