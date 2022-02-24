Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/krovoprolitie-1774625678.html
Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие
Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие - РИА Новости, 24.02.2022
Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:59
2022-02-24T07:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774632220_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d79a6c3a0b033645c3afd0bf0c7d5ab9.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима."Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - сказал Путин, обратившись в речи к россиянам и к украинским военным и призвав их не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Президент РФ сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/nato-1774625567.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Призываю вас сложить оружие и идти домой": Путин обращается к украинским военным
"Призываю вас сложить оружие и идти домой": Путин обращается к украинским военным
2022-02-24T06:59
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774632220_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_346ab523510a97920b62e7bd47a545a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
06:59 24.02.2022 (обновлено: 07:39 24.02.2022)
 
Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие

Президент России Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
"Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - сказал Путин, обратившись в речи к россиянам и к украинским военным и призвав их не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент РФ сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Члены НАТО встретятся из-за ситуации на Украине
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала