https://ria.ru/20220224/krovoprolitie-1774625678.html

Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие

Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие - РИА Новости, 24.02.2022

Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:59

2022-02-24T06:59

2022-02-24T07:39

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима."Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - сказал Путин, обратившись в речи к россиянам и к украинским военным и призвав их не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Президент РФ сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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"Призываю вас сложить оружие и идти домой": Путин обращается к украинским военным "Призываю вас сложить оружие и идти домой": Путин обращается к украинским военным 2022-02-24T06:59 true PT0M59S

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия