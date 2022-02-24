https://ria.ru/20220224/krovoprolitie-1774625678.html
Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие
Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие - РИА Новости, 24.02.2022
Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:59
2022-02-24T06:59
2022-02-24T07:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима."Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - сказал Путин, обратившись в речи к россиянам и к украинским военным и призвав их не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Президент РФ сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/nato-1774625567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Призываю вас сложить оружие и идти домой": Путин обращается к украинским военным
"Призываю вас сложить оружие и идти домой": Путин обращается к украинским военным
2022-02-24T06:59
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
06:59 24.02.2022 (обновлено: 07:39 24.02.2022)
Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие
Президент России Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие