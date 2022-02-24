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Как можно не платить кредит за бывшего супруга

Юрист научил, как можно не платить кредит за бывшего супруга - РИА Новости, 24.02.2022

Как можно не платить кредит за бывшего супруга

По закону общими обязательствам являются такие, по которым все полученное было использовано на нужды семьи. Например, долг по кредиту одного из супругов удастся РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T04:19

2022-02-24T04:19

2022-02-24T04:19

общество

развод

россия

долг

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По закону общими обязательствам являются такие, по которым все полученное было использовано на нужды семьи. Например, долг по кредиту одного из супругов удастся разделить на двоих, если докажут, что деньги пошли на общее благо, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Например, супруги купили холодильник, которым потом вместе пользовались, либо квартиру, где жили оба. Если же деньги ушли не на нужды семьи, а, к примеру, на покупку нового телефона, которым супруг пользовался в личных целях, долги остаются одному владельцу устройства.

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, развод, россия, долг