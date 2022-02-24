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Как можно не платить кредит за бывшего супруга
Юрист научил, как можно не платить кредит за бывшего супруга - РИА Новости, 24.02.2022
Как можно не платить кредит за бывшего супруга
По закону общими обязательствам являются такие, по которым все полученное было использовано на нужды семьи. Например, долг по кредиту одного из супругов удастся РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T04:19
2022-02-24T04:19
общество
развод
россия
долг
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По закону общими обязательствам являются такие, по которым все полученное было использовано на нужды семьи. Например, долг по кредиту одного из супругов удастся разделить на двоих, если докажут, что деньги пошли на общее благо, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Например, супруги купили холодильник, которым потом вместе пользовались, либо квартиру, где жили оба. Если же деньги ушли не на нужды семьи, а, к примеру, на покупку нового телефона, которым супруг пользовался в личных целях, долги остаются одному владельцу устройства.
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Алексей Калабанов
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общество, развод, россия, долг
04:19 24.02.2022
 
Юрист научил, как можно не платить кредит за бывшего супруга

Юрист Гусятников: кредит за экс-супруга можно не платить при трате денег в личных целях

© Depositphotos / olly18Подписание документов при разводе
Подписание документов при разводе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Depositphotos / olly18
Подписание документов при разводе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По закону общими обязательствам являются такие, по которым все полученное было использовано на нужды семьи. Например, долг по кредиту одного из супругов удастся разделить на двоих, если докажут, что деньги пошли на общее благо, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Например, супруги купили холодильник, которым потом вместе пользовались, либо квартиру, где жили оба. Если же деньги ушли не на нужды семьи, а, к примеру, на покупку нового телефона, которым супруг пользовался в личных целях, долги остаются одному владельцу устройства.
“Доказать, что имущество, которым супруги пользовались совместно, является чьей-либо личной собственностью и отвечать по долгам на это имущество должен кто-то один, довольно сложно, поскольку инициатива (согласие) другого супруга на приобретение долга в такой ситуации будет предполагаться”, - подытожил Гусятников.
Опубликовано: Алексей Калабанов
 
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