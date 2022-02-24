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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/kpp-1774606567.html
Кличко заявил, что на основных въездах в Киев будут работать КПП
Кличко заявил, что на основных въездах в Киев будут работать КПП - РИА Новости, 24.02.2022
Кличко заявил, что на основных въездах в Киев будут работать КПП
Контрольно-пропускные пункты на всех основных въездах в Киев будут работать во время режима чрезвычайного положения, заявил мэр украинской столицы Виталий... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:07
2022-02-24T01:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская область
украина
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты на всех основных въездах в Киев будут работать во время режима чрезвычайного положения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Ранее Верховная рада Украины на внеочередном заседании одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории страны за исключением Донецкой и Луганской областей, за соответствующее постановление проголосовали 335 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов."На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты, будет усилена кибербезопасность", - заявил Кличко во время брифинга в Киеве в среду вечером. Трансляция велась на YouTube-канале киевского горсовета.Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская область, украина
01:07 24.02.2022
 
Кличко заявил, что на основных въездах в Киев будут работать КПП

Мэр украинской столицы Кличко заявил, что на основных въездах в Киев будут работать КПП

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты на всех основных въездах в Киев будут работать во время режима чрезвычайного положения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее Верховная рада Украины на внеочередном заседании одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории страны за исключением Донецкой и Луганской областей, за соответствующее постановление проголосовали 335 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.
"На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты, будет усилена кибербезопасность", - заявил Кличко во время брифинга в Киеве в среду вечером. Трансляция велась на YouTube-канале киевского горсовета.
Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.
ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Участник акции украинских националистов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:57
Украинские радикалы подрались друг с другом
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская областьУкраина
 
 
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