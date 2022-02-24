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Украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров, заявили в ДНР

Украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров, заявили в ДНР

Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:26

2022-02-24T10:26

2022-02-24T11:25

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Противник несет потери… Уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Басурин добавил, что Донецк предоставит коридор попавшим в окружение военным, если они добровольно сдадут оружие.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс