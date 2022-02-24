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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/koridory-1774675513.html
Украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров, заявили в ДНР
Украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров, заявили в ДНР
Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:26
2022-02-24T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Противник несет потери… Уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Басурин добавил, что Донецк предоставит коридор попавшим в окружение военным, если они добровольно сдадут оружие.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Маркова
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:26 24.02.2022 (обновлено: 11:25 24.02.2022)
 
Украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров, заявили в ДНР

Басурин: украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Противник несет потери… Уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Басурин добавил, что Донецк предоставит коридор попавшим в окружение военным, если они добровольно сдадут оружие.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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